Un nouvel album avant la fin de l’année pour Les Cowboys Fringants

Même si Les Cowboys Fringants ont dû mettre un terme à leur tournée pour permettre au chanteur Karl Tremblay de se consacrer à ses traitements contre le cancer, le groupe annonce un nouvel album qui paraîtra avant la fin de 2023.

Le guitariste et auteur-compositeur du groupe, Jean-François Pauzé a communiqué l’information hier soir, dans la story Instagram du groupe: Bon ben c’est confirmé: il y aura un nouvel album des Cowboys quelque part à la fin de l’automne , déclare le musicien, assis devant une console. en studio.

Ouvrir en mode plein écran Jean-François Pauzé, des Cowboys Fringants, en studio, annonçant un nouvel album pour 2023 Photo : Capture d'écran / Instagram Les Cowboys Fringants

Le prochain album sera le 11e du groupe, le premier depuis Les Antipodes, sorti en 2019 et sur lequel on peut entendre les succès L'Amérique pleure et Sur mon épaule. En 2021, la bande avait néanmoins regroupé des extraits inédits à saveur humoristique sous le nom Les nuits de Repentigny.

Les Cowboys Fringants avaient déjà annulé quelques spectacles l'été dernier afin de donner du répit à Karl Tremblay qui combat un cancer de la prostate. Avant l’arrêt complet de la tournée, les performances estivales du groupe ont suscité énormément d’émotions, notamment lors du Festival d’Été de Québec où 90 000 personnes ont rempli les Plaines d’Abraham.