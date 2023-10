Malgré le financement d’Ottawa, la Saskatchewan peine à créer des places en garderie

Un rapport publié par la firme non partisane Cardus indique que même si la Saskatchewan a atteint son objectif en offrant des frais de garderie à 10 $ par jour, elle peine à à créer des espaces pour répondre à la demande grandissante dans les centres de petite enfance.

Ce rapport dresse un bilan sur l’Accord entre le Canada et la Saskatchewan sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants 2021-2026 qui a été mis en place il y a deux ans.

L'entente avait pour but de créer 28 000 nouvelles places réglementées pour l'apprentissage et la garde d'enfants d'ici 2026. Le rapport indique toutefois que seulement 37 % des 6000 nouvelles places prévues pendant la première année de cette entente ont été créées.

Le directeur du programme familial de la firme Cardus, Peter John Mitchell, affirme que ce chiffre ne reflète pas exactement l’étendue de la situation, car cela ne tient pas compte des places réglementées qui ont été perdues en raison des établissements de petite enfance qui ont fermé leurs portes.

Ainsi, Cardus a constaté que la Saskatchewan avait enregistré un ajout net de 642 places réglementées à la fin de la première année fiscale. Selon Peter John Mitchell, cela signifie que la province devra créer encore 25 788 places d’ici 2026, si elle veut atteindre l’objectif de l’Accord Saskatchewan-Canada.

Le rapport de Cardus a aussi démontré que la Saskatchewan a dépensé moins de la moitié des 141 millions de dollars de financement reçu d’Ottawa pour la création de places durant la première année fiscale.

Un démarrage lent veut dire plus de difficultés et de complexité dans les prochaines années.

Dans une déclaration écrite, le ministère de l’Éducation a précisé que 5710 places réglementées ont été créées dans la province entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2023.

Des places abordables, mais manquantes

La directrice et responsable pédagogique du centre First Years Learning Center à Regina, Megan Schmidt, dit que l'établissement a une capacité d’accueil de 90 enfants. Cependant, plus de 1900 enfants sont la liste d’attente.

Publicité

Elle explique que les listes d’attente dans d’autres centres sont similaires et qu’il y a une grande différence entre la demande et les places offertes par la province.

Le prix baisse pour les personnes qui ont déjà des places pour la garde d’enfants, mais ce n’est pas accessible pour les autres familles, parce qu’il n’y a toujours pas de places , indique Megan Schmidt.

Alors que davantage de places sont nécessaires, leur création demeure le grand défi.

Megan Schmidt soutient que pour avoir plus de places, il faut avoir plus d’éducateurs à l’enfance et surtout qu’ils aient envie d’être là pour un salaire qui dépasse quelque peu le minimum.

À cela, le ministère de l’Éducation défend qu’il y a eu une hausse des salaires pour les éducateurs de la petite enfance, mais Megan Schmidt souligne que ce n’est pas le cas pour tout le monde.

Avec les informations d’Alex Quon