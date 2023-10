Leur plainte validée, des lanceurs d’alerte veulent maintenant être protégés

Un groupe de lanceurs d’alerte qui a dénoncé avec succès des manquements au sein d’une fondation fédérale en environnement demande de meilleures protections contre de possibles représailles professionnelles et légales.

L’organisme au centre de cette controverse est Technologies du développement durable Canada ( TDDC ), une fondation créée et financée par le gouvernement fédéral. Selon son entente avec Ottawa, TDDC a le mandat de distribuer un milliard de dollars en fonds fédéraux aux petites et moyennes entreprises dans le domaine des technologies propres entre 2021 et 2026.

Plus tôt cette année, toutefois, ce groupe de lanceurs d’alerte a déposé une plainte auprès du gouvernement fédéral sur la gestion des fonds publics et des ressources humaines au sein de TDDC . Selon nos informations, ce groupe est composé de plus de 20 membres qui sont à l’emploi de TDDC ou d’anciens employés, y inclus d’anciens membres de la direction.

Plusieurs des allégations de ce groupe ont été validées dans un rapport commandé par le ministère de l’Innovation auprès de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui vient de terminer son travail.

Le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, a réagi au rapport en suspendant l’octroi de nouveau financement par TDDC et en ordonnant des réformes en matière de conflits d’intérêts et d’approbation de projets, entre autres.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, s'adresse aux journalistes dans le foyer de la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa, le mardi 19 septembre 2023.

L’enjeu, pour le groupe de lanceurs d’alerte, c’est que TDDC est une fondation indépendante et n’est pas soumise aux mêmes règles que les ministères fédéraux en matière de la protection des dénonciateurs. Le groupe a notamment fait part de ses préoccupations au gouvernement en lien avec le congédiement récent d’un employé.

Le ministère de l’Innovation finance et supervise les activités de TDDC , mais il a informé le groupe de lanceurs d’alerte que les employés en poste ne bénéficient pas des mêmes protections que les fonctionnaires fédéraux en raison du statut légal de la fondation.

[Le ministère de l’Innovation] n’a aucune autorité sur les questions qui touchent la gestion des ressources humaines à TDDC , a affirmé un haut fonctionnaire par courriel.

Le député du NPD , Brian Masse, a soulevé cet enjeu directement avec le ministre François-Philippe Champagne.

[Votre ministère] et le gouvernement n’offrent aucune protection à aucun des dénonciateurs, même si leurs allégations ont été validées par votre enquête , souligne-t-il dans une lettre récente.

Accords de non-divulgation

Le groupe de lanceurs d’alerte à la source de l’enquête demande la levée des accords de non-divulgation signés par plusieurs de ses membres qui ne sont plus à l’emploi de TDDC .

Ces accords empêcheraient notamment ces anciens employés d’émettre des commentaires négatifs sur TDDC .

Selon un membre du groupe, qui a requis la confidentialité pour se protéger contre des représailles professionnelles, les dénonciateurs veulent des garanties qu’ils ne seront pas punis s’ils collaborent avec des enquêtes futures.

Ce groupe de dénonciateurs exige une enquête indépendante sur TDDC , par exemple de la part du Bureau de la vérificatrice générale ou d’un comité parlementaire.

Les gens ont peur que s’ils disent quoi que ce soit, ils se feront poursuivre par TDDC . Ils ne sont pas prêts à fournir des documents ou des témoignages à moins que les accords de non-divulgation ne soient résiliés. Nous nous sommes fait dire que nous n’avons pas de protection parce que nous ne sommes pas des employés [du gouvernement fédéral].

Technologies du développement durable Canada finance des PME actives dans le domaine des technologies de l'environnement. (archives)

Dans son rapport, Raymond Chabot Grant Thornton a noté que TDDC n’avait pas de politique formelle pour gérer l’embauche et les départs au sein de son organisation. Le gouvernement demande depuis à la fondation de s’assurer que les accords de non-divulgation soient utilisés de manière appropriée et en conformité avec les meilleures pratiques en matière de droit du travail.

Au sein de TDDC , on note que les personnes qui signent des accords de non-divulgation, dans la plupart des cas, n’ont pas quitté l’organisation de leur propre gré. De plus, ces accords serviraient avant tout à protéger toute information confidentielle obtenue dans le cadre d’un emploi au sein de la fondation.

On ajoute que TDDC offre aussi un accès à une ligne confidentielle, gérée de manière indépendante, pour déposer une plainte anonyme contre l’organisation.

Demandes de démissions

Le groupe de lanceurs d’alerte exige aussi le départ des membres de la haute direction de TDDC qui étaient en poste alors que plusieurs manquements en matière de gestion financière et des ressources humaines ont été notés.

Selon ces lanceurs d’alerte, il n’est pas acceptable que la mise en oeuvre des recommandations formulées à la suite de l’enquête externe incombe aux membres de la direction et au conseil d’administration actuellement en poste.

Le député du Nouveau parti démocratique Brian Masse demande lui aussi le départ de l’équipe de gestion de TDDC .

Le député néo-démocrate Brian Masse demande plus de protection pour les dénonciateurs. (archives)

Le rapport [de Raymond Chabot Grant Thornton] soulève des questions sérieuses sur la crédibilité et la compétence des membres du conseil d’administration de TDDC et de l’équipe de gestions, et je suis très préoccupé par le fait que [le ministère de l’Innovation] a demandé au même groupe d’individus de faire enquête sur eux-mêmes et de régler les enjeux soulevés dans le rapport , lance le député dans sa lettre au ministre François-Philippe Champagne.

TDDC a déclaré que sa priorité était de mettre en œuvre les réformes internes exigées par le gouvernement, ayant redéployé son personnel afin de pouvoir recommencer à financer les PME dans le secteur des technologies propres.