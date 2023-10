Menacé de fermeture, l’organisme House to Home a 45 jours pour trouver un entrepôt

L’organisme House to Home (H2H), qui vient en aide à des familles de réfugiés, craint de devoir fermer ses portes. Sa fondatrice, Suzi Shore Sauvé, lance un cri du cœur alors qu’elle doit trouver un nouvel entrepôt d’ici 45 jours.

Son entrepôt actuel est offert par un donateur, mais l’organisme perdra cet espace dans un mois et demi.

Je ne dors plus la nuit. C’est vraiment stressant. J’ai épuisé toutes les options… Mes bénévoles aussi , a dit celle qui promet de continuer les recherches.

Ouvrir en mode plein écran Suzi Shore Sauvé est la fondatrice de l'organisme House to Home. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laura Glowacki/CBC

Dans un monde idéal, Suzi Shore Sauvé aimerait bénéficier de l’aide d’un autre donateur, si possible près du centre-ville.

Ce n’est pas obligé d’être un entrepôt. Ça pourrait être un grand ou un petit espace que nous transformerions selon nos besoins. Nous sommes très flexibles , a-t-elle assuré.

En seulement deux ans d’existence, H2H a pu aider près de 800 familles à se trouver des meubles et de la literie que ce soit un lit, une table, une brosse à dents, une machine à café, des jouets, des ustensiles de cuisine , et bien plus.

C’est un grand soulagement pour les réfugiés quand ils arrivent dans notre entrepôt. Ils se disent : ‘‘Ouf, je serai meublé’’.

Plus utile que jamais

Dans le contexte actuel, avec de nombreuses crises migratoires, notamment en Iran, en Ukraine et en Israël, une fermeture de l'organisme priverait des familles de réfugiés d'une aide très précieuse, a-t-elle rappelé.

Je suis très inquiète pour les 800 prochaines familles [qui auront besoin d’aide]. Je n’ai pas de réponse pour l’instant.

H2H doit d’ailleurs accueillir sa première famille israélienne, mardi.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil