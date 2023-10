Les citoyens de Red Lake, qui doivent vivre avec la réduction du nombre de médecins dans la région, tentent tant bien que mal de s’adapter aux difficultés d'obtenir des rendez-vous.

La communauté doit faire face aux retombées d'une décision visant à réduire le nombre de médecins de la ville de sept à six postes à temps plein, à la suite d'un examen à l'échelle de la province des effectifs médicaux dans les villes.

Cette décision a poussé un médecin à démissionner, déclarant qu'il ne voulait pas faire partie d'un système qui s'effondre

Un autre médecin a annoncé son intention de passer à un horaire à temps partiel en réponse à ces changements.

Les médecins restants ont réduit leur charge de travail en fermant la clinique médicale d’urgence du samedi matin et en informant la communauté qu'ils ne répondent plus aux messages par téléphone ou par courrier électronique.

Parallèlement, ils demandent aux patients de prendre rendez-vous par téléphone pour le renouvellement de leurs ordonnances, au lieu de traiter les demandes de la pharmacie par téléphone ou par télécopieur.

Il arrive qu’on appelle et qu'il n'y ait pas de réponse , déplore Debbie Kozie, une patiente de la clinique qui a vécu toute sa vie à Red Lake.

C’est comme de tenter de gagner à la loterie, on appelle, on rappelle et on rappelle jusqu’à ce qu’on nous réponde.