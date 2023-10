Un don potentiel de 10 millions $ pour réparer l’église Sainte-Marie à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse, ne s’est pas concrétisé. Le bâtiment en bois emblématique fait une fois de plus face à un avenir incertain.

Le président de la Société de préservation de l'édifice Sainte-Marie, raconte qu’il était sous le choc quand il a appris la nouvelle la semaine dernière.

Nous étions ravis lorsque nous avons reçu cette offre, qui, dans un sens, était trop belle pour être vraie!

Maintenant que l'offre a été retirée , dit Pierre Comeau. Nous sommes de retour à la case départ et nous examinons certaines options qui sont très, très décourageantes pour la communauté.

Pierre Comeau était sous le choc quand il a appris que le don de 10 M$ n'aurait pas lieu. Photo : Radio-Canada / Heloise Rodriguez-Qizilbash

L'église en bois centenaire risquait d'être démolie ou vendue plus tôt cette année, car la communauté n'avait pas amassé suffisamment de fonds pour réparer les dégâts des eaux.

En avril, un donateur anonyme s'est manifesté et a proposé de consacrer 10 millions $ à la réparation et à la rénovation, à condition que le bâtiment redevienne un lieu de culte. Le bâtiment n'a plus de vocation religieuse depuis 2019.

Plus de nouvelle du donateur

L’archidiocèse d'Halifax-Yarmouth s'est dit surpris qu'il n'y ait aucune réponse de la part de la personne qui a fait l'offre initiale.

Nous avions compris que l'offre et les conversations étaient menées de bonne foi , indique le communiqué. Des membres de l’archidiocèse ont tenté, sans succès, de contacter la personne qui a fait l'offre à plusieurs reprises en août et ils ont conclu que l'offre n'était plus disponible . Le communiqué ajoute que la paroisse et la communauté vont devoir reconsidérer les options pour le bâtiment.

L'église Sainte-Marie n'est plus utilisée pour les cultes depuis Noël 2019. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau

La directrice du fonds du patrimoine de la Nouvelle-Écosse s'est dite attristée d'apprendre la fin des négociations.

Emma Lang, décrit l'église Sainte-Marie comme l'une des structures les plus importantes de la province pour son aspect culturel et architectural.

Nous pouvons espérer qu'il y aura de nouveaux fonds disponibles, qu'il y aura un nouvel intérêt, que le bâtiment survivra un autre hiver , dit-elle.

Car le perdre serait une tragédie locale, une tragédie provinciale, une tragédie nationale et une tragédie internationale.

Discussions sur l'avenir

Pierre Comeau explique que la communauté a déjà eu des discussions informelles sur la structure depuis qu'elle a reçu la nouvelle et que des discussions sérieuses auront lieu au cours des deux prochaines semaines. Il est conscient que la communauté n’a pas les 10 millions nécessaires pour rénover l'église.

Le toit et les fenêtres de l'Église Sainte-Marie sont endommagés, n'ayant pas été remplacés depuis la construction originale. Photo : Gracieuseté/André Valotaire

Il ajoute qu’ avant que l'offre ne soit faite, la communauté envisageait de contacter le secteur privé et les trois niveaux de gouvernement pour obtenir du financement. Il affirme que le bâtiment est structurellement solide, mais qu’il semble désormais de plus en plus délabré . Le toit continue aussi de couler et d'endommager la structure.

Le président de l’organisme Nation Prospère Acadie qui a acheté l'église Saint-Bernard, dans le comté voisin de Digby, dit que le sort de l'église Sainte-Marie sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion de son organisation. À son avis, l'église Saint-Bernard et l'église Sainte-Marie racontent une partie de l’histoire des petites communautés acadiennes et de leur fierté et leur engagement envers leur religion.

Ce sont deux bâtiments très importants , dit-il. Pas seulement pour la communauté acadienne locale, mais pour celles de la Nouvelle-Écosse et de tout l’Atlantique.

Avec les informations de Vernon Ramesar de CBC