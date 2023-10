Léger recul de l’inflation en septembre au Canada, à 3,8 %

La croissance de l'inflation d'une année à l'autre a ralenti en septembre au Canada pour s'établir à 3,8 %, selon les plus récentes données de Statistique Canada. Il s'agit d'un recul de 0,2 point de pourcentage par rapport aux données d'août.

Le ralentissement d'une année à l'autre, qui a été généralisé, a été attribuable à la baisse des prix de certains services de voyage, biens durables et produits d'épicerie , a constaté Statistique Canada.

Les prix de l'essence, qui ont augmenté d'une année à l'autre de 7,5 % en septembre, ont cependant contrebalancé le ralentissement de la croissance de l'IPC d'ensemble .

Si on exclut l'essence, la progression de l'indice des prix à la consommation a été de 3,7 % le mois dernier, souligne l'agence fédérale.

Parmi les bonnes nouvelles, notons que l'augmentation des prix dans les épiceries a continué de ralentir en septembre au pays. Bien que toujours supérieure à l'inflation globale, l'augmentation du prix des denrées alimentaires sur une base annuelle est passée de 6,9 % en août à 5,8 % en septembre.

En janvier, le prix des aliments avait bondi de 10,4 % d'une année à l'autre au pays, selon Statistique Canada.

Le ralentissement a été principalement attribuable à des augmentations moins prononcées d'une année à l'autre des prix de la viande (+ 4,4 %), des produits laitiers (+ 4 %) et du café et thé (+ 2,7 %), qui s'expliquent principalement par des effets de glissement annuel.

Les fortes hausses mensuelles enregistrées en septembre 2022, lorsque les prix dans les épiceries ont affiché la croissance la plus importante en 41 ans, ont cessé d'influencer les variations sur 12 mois et ont exercé une pression à la baisse sur les indices , nuancent les analystes.

Outre l'alimentation, les prix du transport aérien ont aussi profité de cet effet de glissement, affichant un recul de 21,1 % en septembre dernier par rapport à septembre 2022.

L'augmentation du prix des biens durables a aussi ralenti sur une base annuelle en septembre (+0,4 %) par rapport à août (+1,4 %).

L'indice des prix d'achat de véhicules automobiles neufs a contribué le plus au ralentissement; il a augmenté de 1,7 % d'une année à l'autre en septembre après avoir progressé de 3,1 % en août. Le ralentissement de la croissance des prix des véhicules automobiles neufs a été en partie attribuable à l'amélioration des niveaux de stocks par rapport à un an auparavant , note Statistique Canada.

Les prix des meubles ont quant à eux reculé de 4,6 % d'une année à l'autre en septembre contre un recul de 2,3 % des électroménagers.

Pour ce qui est de l'augmentation du prix du logement, elle est demeurée stable à 6 % en septembre, identique à son niveau d'août.

Ce ralentissement de l' IPC en septembre survient alors que la réduction de l'inflation stagne depuis des mois en dépit d'une dizaine de hausses du taux directeur de la Banque du Canada, qui tente de ramener l'inflation annuelle dans une fourchette annuelle de 2 % à 3 % depuis janvier 2022.

En juin, l'inflation était momentanément passée sous la barre des 3 %, à 2,8 %, avant de repasser à 4 % en août.

Le Québec et la Nouvelle-Écosse, les plus touchés par l'inflation

Au Québec, le taux d'inflation annuel est demeuré stable à 4,8 %. Avec la Nouvelle-Écosse (4,8 %), le Québec est la province qui affichait le taux d'inflation annuel le plus élevé au pays en septembre.

Lueur d'espoir?

Bien que les signes de ralentissement de l'économie se multiplient et que le mot récession revient de plus en plus souvent dans les commentaires des analystes, l'emploi et la demande pour les biens de consommation demeurent malgré tout solides au Canada, et ce, malgré des taux d'intérêt très élevés qui freinent l'investissement, notamment dans le secteur de la construction immobilière.

Mais le remède de cheval qu'administre la Banque du Canada devrait commencer bientôt à produire ses effets, si ce n'est pas déjà le cas. Selon les prévisions des Services économiques RBC, l'inflation des denrées alimentaires, qui a été une préoccupation majeure pour les familles, devrait continuer de baisser.

La Banque du Canada doit annoncer le 25 octobre si elle augmentera ou non son taux directeur pour une onzième fois depuis mars 2022.