Les autorités scolaires de l’Î.-P.-É. appuient sans réserve les élèves LGBTQ+

La ministre de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard et les responsables des deux commissions scolaires de la province donnent leur appui aux élèves LGBTQ+.

La ministre Natalie Jameson ainsi que le directeur général de la Commission scolaire de langue française, Ghislain Bernard, et la directrice intérimaire de la Public Schools Branch, Tracy Beaulieu, expriment leur appui dans une lettre adressée à l’organisation PEERS Alliance.

La lettre survient environ trois semaines après une manifestation devant l’édifice de l’Assemblée législative à Charlottetown. Des manifestants ont exprimé des opinions opposées sur l'éducation sexuelle et la politique en matière de droits LGBTQ+ dans les écoles et les droits des parents.

Nos communautés scolaires insulaires ont l’engagement inébranlable de favoriser des environnements éducatifs respectueux, sûrs, anti-haine et inclusifs pour tout le monde , soulignent dans leur lettre les responsables de l’éducation.

Les événements du 20 septembre contrastent fortement avec les valeurs de gentillesse et de dignité qui nous sont chères au sein de notre système scolaire insulaire. La haine n'a aucune place dans nos écoles , ajoutent-ils.

Une lettre rassurante, mais de l’inquiétude demeure

L’organisme PEERS Alliance et d’autres membres de la communauté LGBTQ+ provinciale ont demandé au gouvernement et aux autorités scolaires et policières de dénoncer la haine à la suite de la manifestation du 20 septembre.

Il est rassurant d’obtenir cette réponse du gouvernement, mais certaines inquiétudes demeurent quant à la suite des choses, selon Josie Baker, de PEERS Alliance.

Nous sommes très heureux que le ministre et le ministère de l'Éducation ne cèdent pas à cette peur et restent engagés en faveur des droits de la personne et soutiennent la diversité et l'inclusion dans la province , affirme Josie Baker.

Ouvrir en mode plein écran Josie Baker exerce la direction générale de l'organisme PEERS Alliance à l'Île-du-Prince-Édouard, qui défend la communauté LGBTQ+. Photo : Radio-Canada / Nicola MacLeod

Les enseignants et le personnel du système scolaire public comptent sur le ministère pour qu'il exerce son leadership. Ils recherchent une assurance. Ils recherchent de la solidité pour que ces lignes directrices soient respectées dans les écoles et que l'inclusion des personnes queer et l'éducation qui la soutient soient incluses , ajoute Josie Baker.

La manifestation du 20 septembre s'inscrit dans un mouvement national centré sur les droits des parents en matière d’éducation sexuelle et de politique sur le respect des élèves LGBTQ+ .

Des défenseurs de la communauté LGBTQ+ ont contre-manifesté simultanément en scandant qu’il faut plutôt protéger les droits des élèves trans.