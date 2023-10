L'influenza risque de frapper durement cet hiver, affirme le président du comité de santé publique de Toronto, Chris Moise. Il voudrait que la province fournisse 5,1 millions de dollars de plus à la Ville pour la prévention des infections, entre autres chez les aînés et les sans-abri.

L'ensemble des membres du comité de santé publique doivent confirmer la requête lors de leur réunion la semaine prochaine.

Le gouvernement provincial n'a pas commenté pour l'instant.

Le financement est très limité , affirme M. Moise, qui appréhende un manque de personnel et un trou budgétaire sans fonds additionnels de la province.

On veut s'assurer que ces gens sont bien protégés. C'est notre responsabilité de le faire.

Saison hâtive de la grippe?

L'an dernier, un mélange d'infections respiratoires liées à la grippe, au virus respiratoire syncytial (VRS) chez les enfants et à la COVID-19 avait causé des débordements dans les hôpitaux, particulièrement dans les établissements pédiatriques.

Publicité

Le conseiller municipal Moise cite l'exemple de l'Australie dans l'hémisphère sud. Le pays a enregistré une saison hâtive de la grippe cette année et un nombre d'hospitalisations plus élevé que la moyenne, particulièrement chez les enfants, note la Ville. C'est très sérieux, alors on s'y prépare , dit M. Moise.

La santé publique de Toronto a lancé sa campagne de vaccination annuelle contre l'influenza la semaine dernière, avec pour priorités les aînés et les sans-abri. Nous voulons nous assurer que ceux qui sont le plus à risque ont accès au vaccin en premier , explique la Dre Vinita Dubey, médecin hygiéniste adjointe.

Elle rappelle que la grippe a frappé de façon hâtive l'an dernier.

De son côté, la Dre Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital Mount Sinai, craint une recrudescence du virus respiratoire syncytial (VRS) chez les adultes cette année. Peu d'aînés l'ont attrapé l'an dernier [donc le niveau d'immunité est plus faible] , explique-t-elle.

Elle recommande de se laver les mains fréquemment, de porter un masque et de rester à la maison si on est malade.

D'après des renseignements fournis par Shawn Jeffords, de CBC News