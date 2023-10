Logements abordables et densifiés : Magog poursuit sa volonté, des citoyens s’opposent

Le visage du logement commence tranquillement à changer à Magog. Il ne sera maintenant plus possible de transformer les logements locatifs déjà existants en condo. Les propriétaires ainsi que les promoteurs devront aussi s’assurer d’offrir une partie de leurs logements à des prix abordables lors des prochains projets d’habitation.

Ces différents règlements, qui découlent de la politique d’habitation de Magog adoptée en septembre dernier, ont été adoptés lundi soir lors de la séance du conseil municipal.

La mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, précise que les nouveaux condos pourront toutefois continuer à être construits. Mais pour ce qui est de logements locatifs, ceux-ci ne pourront pas être transformés, à moins d'obtenir une autorisation. Parce qu'on sait que ce sont des phénomènes observés dans certaines villes et quand c'est locatif, c'est plus abordable que lorsque c'est un condo , explique-t-elle.

Les propriétaires de condos devront également débourser une compensation financière à la Ville, qui utilisera le montant pour développer des logements abordables ou sociaux par exemple, poursuit Mme Pelletier.

Les promoteurs des projets immobiliers sur le territoire devront s'assurer d'avoir 15 % de leurs logements qui sont abordables.

On est en train de travailler toutes sortes d'outils pour nous permettre de commencer à petits pas, mais d'agir davantage dans les prochains mois, prochaines semaines sur la crise du logement.

Si on ne s’attaque pas à cette réalité, les prochaines générations ne pourront plus vivre à Magog , a lancé la mairesse durant la séance du conseil.

Opposition au projet les Jardins de la Falaise

La Ville de Magog travaille depuis un certain temps sur le projet immobilier les Jardins de la Falaise. Un promoteur souhaite construire un immeuble de deux étages avec 18 logements qui serait situé sur la rue Sergent-Arthur-Boucher qui rassemble actuellement des maisons unifamiliales.

Lundi soir, le conseil a adopté une résolution modifiant le Règlement de plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de faire avancer le projet.

On ne peut plus développer comme avant, juste une maison à la fois. On doit développer autrement et diversifier notre offre d'habitation. C'est une densification douce qui est bien intégrée au quartier.

Ouvrir en mode plein écran Vincent Bouliane (à gauche) et d'autres résidents de la rue Sergent-Arthur-Boucher à Magog se sont présentés à la séance du conseil municipal lundi soir pour s'opposer au projet les Jardins de la Falaise. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Des résidents de la rue Sergent-Arthur-Boucher étaient présents lors de la séance du conseil municipal et ont pris la parole lors de la période de questions pour s'opposer au projet. Selon eux, 125 résidents ont signé une pétition contre le projet les Jardins de la Falaise.

Le résident du secteur, Vincent Bouliane, explique que lui et ses voisins craignent de perdre l'homogénéité du quartier avec la construction de ce type de logements. On a une grande crainte pour la circulation, parce que là on parle d'une vingtaine d'unités. Il précise qu'actuellement, la rue est plutôt calme avec peu de circulation.

Surtout, on trouve que ce n'est pas l'endroit où densifier. On est à la limite du périmètre urbain.

Ces citoyens ne se disent pas contre la densification, mais considèrent que leur quartier n'est pas le bon. Ils ajoutent que d'autres quartiers seraient plus propices à ce genre de logements à Magog.

Nathalie Pelletier souligne que les citoyens pourront se prononcer en faveur ou non du projet au début de 2024, mais que la date reste encore à déterminer.