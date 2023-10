L’élection législative du dimanche 15 octobre, dont les résultats complets sont maintenant comptabilisés à Varsovie, est un événement qui dépasse les limites de la Pologne. Un parti national-conservateur au pouvoir depuis huit ans, dénoncé et mis au ban par Bruxelles, soupçonné de vouloir transformer son pays en « démocratie non libérale » – sur le modèle de la Hongrie de Viktor Orban –, vient de se faire répudier par les électeurs.

Qu’est-ce qu’une démocratie non libérale ?

Un régime où, même s’il y a des élections où l’on compte régulièrement les votes, le parti dominant, élu et réélu, accumule les pouvoirs, bloque progressivement les contre-pouvoirs ou les met à sa main (médias, tribunaux, institutions publiques), jusqu’à ce qu’on ne puisse plus parler de vraie démocratie – même si l’on continue de voter librement une fois tous les quatre ans.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du parti conservateur polonais Droit et Justice (PiS), Jaroslaw Kaczynski, prononce un discours après l'annonce des résultats des sondages de sortie des urnes. Photo : Reuters / ALEKSANDRA SZMIGIEL

Kaczynski va-t-il s’accrocher au pouvoir?

Kaczynski quittera-t-il le pouvoir de bon gré? s’interroge au lendemain du vote un commentateur du grand quotidien Rzeczpospolita ( La République ).

Il parle de Jaroslaw Kaczynski, le grand manitou du parti Droit et Justice (acronyme PIS), qui a la particularité de n’être ni président, ni premier ministre, même si tout le monde sait que depuis 2015 (au moins), ce capo donne les ordres et tire toutes les ficelles à Varsovie.

Kaczynski a tenu dimanche soir des propos sibyllins. Il a dit nous avons gagné … en ce sens que son parti est arrivé premier, ce qui est exact. Il a aussi dit qu’il pourrait y avoir des développements intéressants dans les prochains jours – ce qui a amené certains à soupçonner qu’il pourrait sortir de son chapeau un coup fourré, mais il a ajouté : Que nous soyons au pouvoir ou dans l’opposition, nous continuerons de nous battre.

Le PIS tentait ce 15 octobre de décrocher un troisième mandat consécutif. Alors qu’il avait obtenu 44 % et une majorité absolue de sièges en 2019, cette fois il est tombé à 36 %. Quant à la Coalition citoyenne (acronyme KO), le parti de Donald Tusk, ancien président du Conseil européen revenu au pays en chef de l’opposition, elle fait tout juste 30 %.

Ouvrir en mode plein écran Le chef de la Coalition civique, Donald Tusk. Photo : Getty Images / Omar Marques

Mais dans le panorama post-électoral d’octobre 2023, le PIS est seul tandis que le KO a des alliés. Deux autres formations, libérales et pro-européennes, nommées Troisième Voie et Nouvelle Gauche ont obtenu des résultats inespérés, cumulant à elles deux 23 %. Ces trois partis occuperont ensemble quelque 55 % des 460 sièges de la Diète (Sejm en polonais, chambre basse).

Donc la majorité de droite est tombée, remplacée par une majorité plutôt centriste, avec un petit appoint d’une gauche encore naguère inexistante. Une nouvelle majorité qui, sur des sujets comme l’Europe, la séparation des pouvoirs ou l’avortement, sera radicalement différente du régime sortant.

Un mouton noir de l’Europe

Sous la gouverne du PIS , la Pologne est devenue, à l’instar de la Hongrie, un mouton noir de l’Union européenne.

Varsovie a reçu de la Commission de Bruxelles le bonnet d’âne pour ses infractions et ses atteintes répétées à l’État de droit . Les fonds de reconstruction post-Covid, distribués aux différents États par l’Union, sont retenus depuis des mois à cause de ces infractions.

Quelles infractions?

En Pologne, les tribunaux, y compris la Cour suprême, ont été remplis depuis huit ans par des nominations partisanes, ultraconservatrices, tandis que la télévision publique – la quasi-totalité des chaînes disponibles gratuitement dans le pays – est devenue un grossier véhicule propagandiste. Certaines personnes âgées vous diront aujourd’hui que c’est pire qu’à l’époque communiste .

Le point de vue contraire, celui du pouvoir sortant et de ses partisans, prétend que la Pologne est en butte à la bureaucratie européenne, avec ses normes postmodernes occidentales : féminisme, avortement libre, mariage homosexuel, idéologie LGBTQ , etc.

Ouvrir en mode plein écran Des partisans de Donald Tusk célèbrent la victoire à l'annonce des résultats. Photo : AP / Petr David Josek

Le pouvoir – c’était un des axes de sa campagne – n’a cessé de présenter Tusk comme un agent de Bruxelles (il a été président du Conseil européen de 2014 à 2019) et un vendu total à l’Allemagne .

Il faut dire qu’en revanche, la campagne de l’opposition a été également alarmiste . Pour elle, une réélection du PIS aurait entraîné rien de moins que la fin de la démocratie en Pologne . Ce qui vient de se produire semble prouver qu’on n’y est pas encore.

Ambiance agressive et empoisonnée

Mais cette ambiance agressive et empoisonnée de la politique polonaise a été imputée, depuis quatre ans, davantage au PIS qu’à l’opposition : c’est ce que disent les résultats.

Les questions de fond mise à part, la majorité semble avoir aussi répudié les méthodes et le ton de ce gouvernement. Un gouvernement chicanier avec tout le monde, avec l’opposition, avec ses anciens alliés, avec Bruxelles, avec l’Allemagne. Et même récemment – ce qui est un comble – avec l’Ukraine de Zelensky!

Donc une élection importante et significative au-delà de la seule Pologne.

La Pologne est un grand pays de presque 40 millions d’habitants. Ce vote était présenté par les deux parties comme un choix existentiel et sans retour entre démocratie libérale à l’occidentale (et ouverture sur l’Europe), versus un retour aux valeurs nationales, à une souveraineté jalousement défendue, à la critique de l’idéologie globaliste et des mœurs libérales modernes : toutes choses qu’on veut imposer à un pays naturellement conservateur (et qui, disent-ils, a droit de l’être).

On peut mentionner, parce que ça a aussi été un thème, le refus des migrants. Mais attention : la critique des excès xénophobes du gouvernement sortant ne signifie pas que le nouveau gouvernement libéral, sur ce point précis, sera forcément ouvert à tous les vents!

Ouvrir en mode plein écran Des chars américains Abrams, achetés par la Pologne, défilent dans les rues de Varsovie lors d'un défilé le 15 août. (Photo d'archives) Photo : AP / Czarek Sokolowski

Un virage stratégique?

D’autres questions, notamment stratégiques, pourront aussi se voir affectées par le virage politique à Varsovie. On a vu par exemple le récent refroidissement de Varsovie face à Kiev. Ce refroidissement, sans être une rupture, a néanmoins surpris.

La question des céréales, les aides à l’Ukraine pour l’exportation des grains, ont fait baisser les prix et rendu furieux les cultivateurs polonais. Côté migrations, il y a la sous-question spécifique des Ukrainiens. Depuis un an et demi, il y a eu une grande vague de solidarité polonaise avec les réfugiés venus d’Ukraine. Mais certains, à l’automne 2023, pensaient que c’était maintenant trop.

Devant les grognements d’une partie de la population, le gouvernement a ajusté son discours électoral d’une façon opportuniste. Il espérait peut-être aller chercher quelques voix supplémentaires en cherchant querelle à Kiev.

Et puis il y a la question militaire. La Pologne est dressée contre la menace russe, solidaire des Ukrainiens agressés, mais beaucoup à Varsovie pensent qu’elle doit aussi, et peut-être même d’abord, penser à son propre réarmement.

Le réarmement du pays a été pris très au sérieux, depuis cinq ans, par le gouvernement nationaliste, dont l’objectif était de transformer le pays en grande puissance militaire européenne, à l’égal de la France. Il reste à voir si cette préoccupation sera également celle de la nouvelle majorité : possible, car il s’agit d’un sujet plutôt consensuel. Ce n’est pas uniquement la droite nationaliste, en Pologne, qui a conscience du danger russe .

Une passation des pouvoirs complexe

La passation des pouvoirs et l’exercice du pouvoir législatif par la nouvelle majorité ne seront pas faciles. Le président actuel, Andrzej Duda, est encore là pour un an et neuf mois. C’est un grand ami de Kaczynski. Suivant les instructions de la constitution, il va d’abord confier la tâche de former un gouvernement au PIS (le parti arrivé en tête), mais qui n’a pas de majorité et qui va forcément échouer. Mais ce faisant, il peut laisser traîner les choses. Le PIS peut ainsi s’accrocher plusieurs semaines, jusqu’à la fin de l’année.

Ensuite, une fois le gouvernement formé, l’autre camp pourra décider de jouer dur, malgré la majorité absolue du nouveau pouvoir. Ce gouvernement pourrait se buter à des vetos présidentiels, ou encore à des contestations répétées devant les tribunaux, jusqu’en Cour suprême ( paquetée par le pouvoir sortant). La télévision publique sera ouvertement hostile, du moins dans un premier temps, au nouveau pouvoir libéral.

L’ancien régime garde donc des atouts dans son jeu et pourrait mettre des bâtons dans les roues des nouveaux dirigeants. Ça va jouer dur, mais la nouvelle majorité semble solide.

Quant aux Polonais eux-mêmes, une majorité pousse aujourd’hui un soupir de soulagement puisque la marche à l’autoritarisme a été stoppée.

L’alternance est une preuve de démocratie. Mais il y a tout de même une forte minorité (de quelque 40 %) qui pense autrement, qui voit les prérogatives nationales et les valeurs traditionnelles menacées. Une forte minorité, avec laquelle les Polonais libéraux et pro-Europe… vont devoir se réconcilier.