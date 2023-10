Avec les crises du logement et de l'itinérance qui s'accélèrent, Québec solidaire demande au gouvernement de la Coalition avenir Québec d'amender son projet de loi 31 en matière d'habitation, qui est à l'étude présentement, pour empêcher d'évincer les locataires de 65 ans et plus qui habitent dans leur logement depuis plus de cinq ans, et en même temps de rehausser de 50 % le seuil de revenu admissible.

L'ex-députée solidaire Françoise David, marraine d'une loi à cet effet qui porte son nom, était aux côtés du député Andrés Fontecilla et de deux femmes faisant l'objet de menaces d'éviction pour demander de bonifier les mesures de protection des locataires aînés.

Katherine McIntosh, directrice du Refuge du cœur de l'Île, une ressource d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance, a décrit une situation alarmante : alors que le refuge n'avait pas l'habitude de voir plus d'une personne aînée à la fois, il en a accueilli 40 depuis juin dernier.

Franchement, sérieusement, au Québec, qui est un territoire où il y a de la richesse, est-ce que c'est logique que sur ce beau territoire on condamne des aînés à la rue? Franchement, moi, j'appelle ça un scandale , a pesté Françoise David.

La loi Françoise David actuelle empêche un propriétaire d'évincer des aînés de 70 ans et plus qui occupent leur logement depuis au moins dix ans et dont le revenu est équivalent au seuil maximal pour être admissible à un logement social.

Rappelant le contexte dans lequel elle avait présenté ces mesures – adoptées à l'unanimité par l'Assemblée nationale en 2016 –, Mme David a souligné que l'immense majorité étaient des femmes seules, pauvres, habitant dans leur logement souvent depuis 20, 30, 40 ans et, du jour au lendemain, on leur disait ''on veut rénover'', ce qui, en général, n'était pas très vrai. On voulait surtout pouvoir louer plus cher. Ça, on ne le dit pas, mais c'est ça, la réalité.

À coût nul

Le député solidaire Andrés Fontecilla n'est pas tendre face au refus du gouvernement Legault d'accueillir ces mesures l'hiver dernier. Le gouvernement n'a jamais manifesté la moindre intention d'améliorer la protection des locataires aînés , a-t-il déploré.

Soulignant qu'il y a 1,3 million de ménages locataires au Québec, le député de Laurier-Dorion a accusé le gouvernement caquiste d'abandonner ces locataires à la crise du logement, aux forces spéculatrices du marché et de ne pas bouger le petit doigt pour les aider, alors que les injustices deviennent de plus en plus flagrantes .

Il fait valoir que ces mesures ne coûteraient pas un sou au gouvernement et amélioreraient considérablement la protection des aînés qui, en raison de la crise du logement, ne sont plus capables de se loger au même prix lorsqu'ils sont évincés.

Conséquemment, ces aînés se retrouvent de plus en plus à la rue faute de se dénicher un logement ou d'avoir les moyens de se payer ceux qui sont disponibles.

Françoise David, elle, a invité les politiciens et la population à voir la question sous un autre angle.

S'il s'agissait de notre mère, de notre grand-mère, de notre tante bien-aimée, comment on prendrait ça que cette personne-là soit évincée de son logement, soit souvent obligée de s'en aller dans un autre quartier avec la perte totale de repères [...]? Comment on prendrait ça si c'était nous? C'est ça, la question qu'il faut se poser.

Est-ce que c’est possible d’avoir un toit?

Avec les amendements, Jeannette Chiasson, 76 ans, aurait pu éviter d'être évincée par son propriétaire le 1er juillet dernier. Elle habitait son logement depuis neuf ans et huit mois.

Quand on a 75 ans, on a une grande partie de notre vie de partie, c’est derrière nous. Pour le temps qui reste, est-ce que c’est possible d’avoir un toit? Moi, je veux juste la stabilité, puis la sécurité. C’est un droit fondamental pour moi , dit-elle.

Mme Chiasson a fini par se trouver un autre logement après avoir ainsi plaidé aux instances municipales et obtenu leur aide, mais je passe d'un 5 1/2 à un 3 1/2 avec 150 $ de plus à payer .

Je suis chanceuse parce que je suis fonceuse, parce que je connais mes droits et que j’ai eu des ressources autour de moi. Mais il y a plein de gens autour de moi, des amis, qui ont été évincés et puis ils n’ont pu rien faire. Physiquement, ils en étaient incapables et psychologiquement [aussi]. Ils ne connaissaient pas les ressources, ça fait qu’ils ont été à la rue , raconte-t-elle.

Ils se sont retrouvés dans des logements beaucoup trop chers pour leur revenu , a-t-elle souligné.

Si ces amendements ne sont pas acceptés, beaucoup de personnes âgées vont être dans la rue. Autour de moi, il y a deux personnes âgées, deux amis qui l’an prochain seront victimes d’éviction , insiste Mme Chiasson.

Même avec cette loi, des propriétaires font pression pour augmenter le loyer au maximum et mettre la locataire dehors. Ce n’est pas gagné , estime-t-elle.

Le bureau de la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, dit être sensible à la réalité des aînés locataires.

Le ministère a indiqué que le projet de loi 31 à l'étude devrait rétablir l'équilibre entre les locataires et les propriétaires.

Avec les informations de Gabrielle Proulx

Avec les informations de La Presse canadienne