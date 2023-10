Ouverture de 40 places d’hébergement d’urgence pour femmes à Calgary

Quarante nouvelles places d'hébergement d'urgence pour femmes sont offertes dans les locaux de l'organisme Inn from the Cold, dans le centre-ville de Calgary. Les autorités espèrent ainsi aider des femmes dans le besoin à reconstruire leur vie et à faire la transition vers un logement stable et à long terme.

L’annonce a été faite lundi par Jason Nixon, le ministre des Aînés, des Communautés et des Services sociaux de l'Alberta.

Ces nouvelles places resteront ouvertes toute l’année.

Selon le ministre, il s’agit d’une étape vers la résolution du problème du logement dans les deux plus grandes villes de l'Alberta, Edmonton et Calgary, tout en apportant un soutien à une population vulnérable.

Jason Nixon estime à cet égard que les deux métropoles devraient disposer d'une capacité d'accueil d'urgence suffisante pour faire face à l'hiver, ce qui leur permettra de se concentrer sur des solutions de logement à long terme.

Le projet sera financé par le gouvernement provincial à hauteur de 762 702 dollars.

Il y a encore d'autres défis à relever que celui des places dans les refuges d'urgence. Mais la réalité, c'est que nous voyons des choses vraiment positives se produire dans [...] notre province.

Samantha Lowe, directrice principale des opérations de The Mustard Seed, un organisme d'aide à l'itinérance. Photo : Gouvernement de l'Alberta

L'organisme The Mustard Seed gérera et exploitera les places d'hébergement annoncées lundi.

Selon Samantha Lowe, directrice principale des opérations de l'organisation, il y a eu une augmentation de 50 % du nombre de femmes accédant à ce refuge au cours de l'année écoulée.

En aidant les femmes à s'orienter dans le système et en leur offrant des services de gestion de cas et de conseil en matière de logement, nous nous engageons à leur fournir un soutien complet.

Il y a maintenant 78 places de refuge pour les femmes à Calgary, d'autres étant gérées par l'organisme l’Armée du Salut et le YWCA de Calgary.

Bien, mais pas suffisant, estime l’opposition

La députée néo-démocrate Janis Irwin, porte-parole de l'opposition en matière de logement, salue l’initiative du gouvernement d’investir dans l'amélioration de l'accès aux refuges à l'approche de l'hiver, mais estime que cet investissement est loin d’être suffisant .

Nous avons besoin que le gouvernement prenne immédiatement des mesures pour garantir que chaque Albertain ait un toit au-dessus de sa tête dans un logement sûr et abordable, et pas seulement un matelas temporaire sur le sol , a-t-elle déclaré.

Avec les informations de Karina Zapata