PTI : Magog présente les projets à venir pour les trois prochaines années

Poursuivre dans le détournement des eaux usées, améliorer le réseau cyclable et reconstruire la tour du quai MacPherson : la Ville de Magog a adopté lundi soir son programme triennal d’immobilisations (PTI) 2024-2025-2026. Le coût total de l’ensemble des projets des trois prochaines années s’élève à 61 413 600 $.

Le projet le plus coûteux est celui du détournement des eaux usées du secteur Omerville vers l’usine d’épuration de Magog déjà entamé. Le coût total du projet est de 67,9 millions $, dont 32,7 millions $ sont subventionnés. Selon la Ville, ces travaux vont permettre de développer Magog du point de vue commercial, résidentiel et industriel pendant 30 ans. La mairesse Nathalie Pelletier affirme que le projet sera complété en 2024.

D'ici 2026, la Ville de Magog veut investir davantage dans son réseau cyclable. Le budget va donc doubler en 2024 à 200 000 $ afin d’améliorer l’offre de pistes cyclables sur le territoire.

Une microforêt sera aussi aménagée en milieu urbain pour 33 600 $. Le lieu choisi est le stationnement de la Place du Commerce afin d’améliorer la qualité de l’air, la captation du carbone et des eaux pluviales, créer un îlot de fraîcheur ainsi qu’un habitat pour la faune et la flore, explique la Ville de Magog.

La tour du quai MacPherson sera prochainement démantelée et reconstruite pour 600 000 $. Cette tour est fermée depuis septembre 2023 de manière préventive puisque la Ville estime que la structure a atteint sa durée de vie.

Le boulevard Poirier sera aussi prolongé d’environ 500 mètres afin de développer 114 000 m2 qui pourraient accueillir des terrains industriels et de nouvelles entreprises. Afin de planifier les travaux pour ce boulevard situé dans le parc industriel de Magog, un budget de 300 000 $ sera alloué.

PTI en bref

Ce sont aussi 1,6 million $ qui seront réservés pour l’achat de véhicules et de machineries pour la Ville de Magog, 1,4 million $ pour les appareils qui permettent entre autres d’évaluer la consommation d’eau résidentielle, 55 700 $, dont 44 500 $ subventionnés, pour l’aménagement d’un débarcadère au parc des Braves afin d’assurer une meilleure sécurité pour les élèves et des parents de l’école primaire Brassard, 31 500 $ du budget ira dans l’acquisition d’une tondeuse robotisée pour les deux terrains de soccer du parc Omerville, 1,7 million $ dirigé vers la réfection de la rue Arpin et de la rue Channell, et finalement, 1,3 million $ est réservé pour la réhabilitation d’une partie des passerelles du marais de la Rivière-aux-Cerises.

La Ville de Magog est également revenue sur les projets présentés au PTI en 2023 et dont les travaux sont toujours en voie de commencer ou en cours, notamment l’aménagement du nouveau parc de planche à roulettes et de la place publique dont les travaux estimés à 3,5 millions $ sont prévus en 2024 ou encore la réfection et l'ajout d’infrastructures sportives au parc Maurice-Théroux, dont les travaux sont estimés à 1,9 million $.

Selon ses prévisions, la dette de la Ville de Magog va augmenter de 89 millions $ en 2024, 107 millions $, et de 118 millions $ en 2026.

Sifflement du train, absent du PTI

La mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, a souligné à la fin de la présentation du PTI que le sifflement du train ne s’y trouvait pas. Selon les premières estimations, si le sifflement du train venait à cesser, des aménagements devraient se faire sur le territoire de la Ville de Magog au coût de 4 millions $ afin d'assurer la sécurité des citoyens. Par exemple, il faudrait installer une clôture en bordure du chemin de fer, développe la mairesse.

Votre conseil municipal n’est pas prêt à investir des sommes aussi importantes.

Mme Pelletier précise que le gouvernement fédéral pourrait financer le projet jusqu’à 80 %. Même si la Ville trouve important que le sifflement cesse, les coûts à la charge du citoyen estimés à au moins 800 000 $ sont trop importants, stipule la mairesse. D’autant plus qu’il faudrait aussi investir sur un nouvel aménagement pour les traverses des voitures, dont le montant n’a pas encore été analysé. On n'est pas prêts à investir ces montants-là sur les trois prochaines années , affirme la mairesse.