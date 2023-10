Deux jours de réflexion sur l’antisémitisme à Ottawa

Une conférence sur la lutte contre l’antisémitisme a débuté, lundi, au Centre des congrès d’Ottawa.

Pendant deux jours, 900 participants doivent se rassembler pour écouter une trentaine de panélistes dont des élus comme le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada, Jagmeet Singh, et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

La conférence est intitulée L'antisémitisme : l'affronter, le combattre . L’événement est organisé par le Centre consultatif des relations juives et israéliennes.

Le Centre souhaite trouver des stratégies pour enrayer le racisme envers les juifs, qui selon lui, ne fait qu’augmenter à travers le pays.

Ouvrir en mode plein écran Le vice-président et avocat au Centre consultatif des relations juives et israéliennes, Richard Marceau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

On sent une montée de l'antisémitisme au Canada, et ce depuis plusieurs années , note le vice-président et avocat au Centre consultatif des relations juives et israéliennes, Richard Marceau. On ne peut pas laisser la haine des juifs se répandre comme ça dans la société.

Inquiétudes et sécurité

La conférence était prévue depuis plusieurs mois. Selon M. Marceau, le rassemblement prend tout son sens, compte tenu du conflit israélo-palestinien qui fait rage au Proche-Orient.

La communauté juive, avant même les derniers événements, était déjà inquiète , raconte ce dernier. Les gens ont la peur au ventre.

Richard Marceau est d'ailleurs très reconnaissant envers les autorités policières qui ont récemment renforcé les niveaux de sécurité pour assurer de la protection pour la communauté juive partout à travers le pays .

Lors de la conférence, lundi, des membres du groupe Voix juives indépendantes ont manifesté devant les portes du Centre des congrès d’Ottawa pour appeler le gouvernement canadien à la non-violence.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet