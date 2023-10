Investissement de 3,2 M$ : une usine de production pour la microbrasserie Hopera

La production a débuté lundi à la nouvelle usine de la microbrasserie Hopera dans le parc industriel de l’arrondissement de Jonquière.

Il s’agit d’un investissement de 3,2 millions de dollars. La capacité devrait atteindre 300 000 litres par an, soit le triple de la production actuelle.

Le copropriétaire Vladimir Antonov mentionne que les formats et le design des produits seront revus.

On avait de la petite canette à 355 ml. Là, on suit un peu la demande de passer à 473 ml et puis, rendu là, on se dit : pourquoi ne pas refaire l'image de toutes nos canettes, tout le graphisme pour avoir quelque chose qui flashe un peu plus? Donc on travaille avec de nouveaux graphistes qui vont nous permettre justement de projeter une nouvelle image qui nous correspond plus, enfin, après neuf ans , a-t-il expliqué en entrevue.

Tous les équipements de brassage qui se trouvaient dans le restaurant du même nom de la rue Saint-Dominique sont déménagés dans les nouvelles installations, mais l’établissement demeure ouvert avec une salle supplémentaire.

Avec les informations de Nicolas St-Pierre