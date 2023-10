Christine Labrie, souverainiste, oui, mais pas pressée

Le premier débat d'envergure nationale mettant en scène les trois candidates aspirant à devenir co-porte-parole de Québec solidaire (QS) aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois a permis lundi soir de constater que Christine Labrie, Ruba Ghazal et Émilise Lessard-Therrien ne voient pas nécessairement la souveraineté du même œil.

Si toutes se sont dites indépendantistes, la députée de Sherbrooke a, à plusieurs reprises, tempéré les attentes de certains militants, allant même jusqu'à admettre que la question, qui était au cœur de la joute, n'était pas pour elle une priorité .

Si ses adversaires ont tour à tour déploré que QS n'ait pas suffisamment parlé de souveraineté lors de la campagne électorale de 2022, Mme Labrie a déclaré ne pas [avoir] nécessairement de regrets à ce sujet. Je ne pense pas que c'est ce que les gens voulaient voir de nous , a-t-elle estimé.

Mme Labrie, qui siège depuis 2018 au Parlement, a rappelé qu'elle n'avait pas toujours été indépendantiste; que ce n'est pas ça qui [l'avait] amené à Québec solidaire ; et a prévenu les militants que le chemin vers le pays risquait d'être long . On n'est pas proche d'avoir une majorité [dans les sondages] , a-t-elle fait remarquer.

Et si certains militants souverainistes se plaisent encore à rêver d'une alliance entre QS et le Parti québécois (PQ), Mme Labrie aura refroidi leurs ardeurs, lundi, en multipliant les reproches envers la formation de Paul St-Pierre Plamondon, qui, selon elle, pratique, à l'instar de la Coalition avenir Québec (CAQ), un nationalisme divisif .

En ce moment, le discours nationaliste dominant, [il] exclut des gens volontairement, et j'inclus là-dedans le discours de la CAQ et le discours du Parti québécois. C'est un discours qui, à mon avis, nuit à la popularité de l'indépendance.

La façon dont nous, à Québec solidaire, on veut faire l'indépendance, je pense que c'est un projet qui est plus inclusif , a estimé Mme Labrie.

Ruba Ghazal, qui a fait de l'indépendance l'une de ses priorités, a notamment reçu l'appui de l'ancien chef d'Option nationale, Sol Zanetti, qui est aujourd'hui député de Québec solidaire dans Jean-Lesage, à Québec.

Visiblement plus enthousiaste envers le projet de pays, son adversaire Ruba Ghazal a notamment évoqué un sondage de la firme Pallas (Nouvelle fenêtre), qui a beaucoup circulé récemment dans les milieux indépendantistes, suggérant que les 18-34 ans seraient plus nombreux à voter pour la souveraineté (42,9 %) qu'à voter contre (39,4 %).

La députée de Mercier a toutefois souligné, comme Christine Labrie, que QS avait encore beaucoup de chemin à faire pour convaincre les anglophones et les allophones.

Pour que l'indépendance puisse advenir, le Québec doit embrasser la diversité et contrer le nationalisme identitaire, refermé sur lui-même, revanchard de la CAQ et d'autres partis , a-t-elle plaidé.

Il faut qu'on soit sexy par rapport au gouvernement fédéral. En ce moment, le multiculturalisme de Trudeau, il a l'air bien sexy, et les immigrants ont juste envie de se jeter dans [ses] bras.

Selon Mme Ghazal, le nationalisme québécois, qui était à l'origine un mouvement émancipateur, a été sali avec le temps. Selon elle, la gauche doit maintenant se le réapproprier .

Mme Ghazal, qui a fait de l'indépendance du Québec l'une des priorités de sa plateforme, a insisté pour dire qu'il fallait continuer à en parler de manière ouverte et inclusive et a plaidé pour que son parti [investisse] un petit peu plus les médias anglophones , notamment afin de les rassurer sur leurs droits .

Émilise Lessard-Therrien participait au débat en visioconférence.

Participant au débat à distance, Émilise Lessard-Therrien a pour sa part plaidé ardemment pour la décentralisation et a développé sa vision d'un Québec-pays qui ferait la part belle aux « souverainetés des régions ».

L'indépendance permettrait d'aller chercher toutes les compétences qui ne relèvent pas de nous à l'heure actuelle pour les ramener dans le giron du Québec et ensuite de les faire redescendre à l'échelle des communautés, des villes, des MRC , des municipalités, des régions , a-t-elle expliqué. C'est la clé de voûte pour tout le reste.

Battue en 2022, l'ex-députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue a souligné que, dans des régions comme la sienne, le pouvoir politique à Québec pouvait parfois représenter une menace encore plus grande que le fédéral, si bien que certaines personnes, constate-t-elle, sont devenues plus régionalistes que souverainistes .

Je vous dirais que, parfois, en région, on est ben en maudit après Québec, avant même d'être maudit après Ottawa.

Malgré cela, Mme Lessard-Therrien demeure convaincue qu' il y a de l'appétit pour les questions relatives à l'indépendance du Québec dans les régions.

Et c'est justement parce que la croissance de QS passe par elles que l'ex-députée, qui a fait des enjeux ruraux sa priorité, propose de devenir co-porte-parole « extra-parlementaire » de QS – un apport, dit-elle, complémentaire à celui offert actuellement par le parti.

Un autre débat bientôt

Organisé par la « commission thématique souveraineté » de QS , et non par les hautes instances du parti, le débat de lundi soir portait exclusivement sur la question de l'indépendance du Québec. Une centaine de personnes y ont assisté, en présence et par visioconférence.

Si d'autres débats locaux ont déjà eu lieu ou auront lieu dans les prochaines semaines, le plus important se tiendra le dimanche 29 octobre à 14 h à Trois-Rivières. Il s'agira de la seule joute organisée par les hautes instances de QS.

La prochaine co-porte-parole du parti sera choisie du 24 au 26 novembre, alors que les délégués seront réunis en congrès à Gatineau. Elle succédera à Manon Massé, qui a annoncé au printemps que, tout en restant députée, elle ne solliciterait pas un autre mandat de porte-parole.

Christine Labrie bénéficie de l'appui de quatre autres députés, soit Alexandre Leduc (par ailleurs son conjoint), Haroun Bouazzi, Étienne Grandmont et Guillaume Cliche-Rivard. Ruba Ghazal, elle, a reçu le soutien de Sol Zanetti et d'Andrés Fontecilla, alors qu'Émilie Lessard-Therrien peut compter sur celui de Vincent Marissal.