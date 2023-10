À Toronto, la cinquième et dernière plaignante qui accuse Peter Nygard de l'avoir agressée en 1988 affirme qu'elle est devenue suicidaire après sa rencontre avec le designer. Elle témoigne au procès du designer de mode assistée d'un chien thérapeutique, parce qu'elle est atteinte d'un syndrome de stress post-traumatique.

C'est une femme tourmentée qui témoigne de sa rencontre avec Peter Nygard. La plaignante, qu'on ne peut nommer, a 21 ans au moment des faits reprochés.

Elle travaillait à l'époque comme animatrice dans une émission pour enfants à la télévision en plus d'avoir sa propre collection de vêtements pour adolescentes. J'étais déjà une entrepreneure dans l'âme , dit-elle.

Elle explique qu'elle a rencontré Peter Nygard au célèbre club Chez Henri à Gatineau en 1987. Il était alors accompagné de la célèbre mannequin Monika Schnarre. C'était bizarre de le voir avec une mineure , dit-elle.

La femme, aujourd'hui âgée de 56 ans, ajoute qu'ils se sont échangés quelques mots et qu'elle lui a donné son numéro de téléphone, en lui disant qu'elle vivait toujours chez ses parents.

Elle soutient qu'elle est ensuite partie à Los Angeles à l'hiver 1988 pour le travail et que sa mère l'a appelée à l'hôtel pour lui dire que Peter Nygard l'avait contactée en son absence à Ottawa.

Elle m'a dit qu'il m'avait trouvée jolie et qu'il voulait m'aider dans ma carrière , se souvient-elle en disant que sa mère lui avait donné le numéro privé que Peter Nygard lui avait laissé.

J'étais sur mes gardes et très surprise, parce qu'il m'a dit au téléphone qu'il allait changer mon vol de retour pour que je puisse le rencontrer à Toronto , poursuit-elle en qualifiant sa proposition d'étrange.

Elle reconnaît qu'elle a accepté son offre, parce qu'il lui avait dit qu'il la logerait à l'hôtel avant son vol pour Ottawa le surlendemain.

La plaignante explique à la Couronne qu'elle voulait le revoir le lendemain après le travail, parce qu'elle voulait lui proposer de créer une collection pour enfants.

L'homme et la femme se rencontrent d'abord dans un bar, mais la conversation n'a rien à voir avec la mode. Il avait commandé des huîtres, il m'a dit que c'était un aphrodisiaque et les a comparées à des vagins en bouche , se souvient-elle.

La plaignante ajoute qu'elle était très mal à l'aise par ses propos et qu'il lui posait des questions très indiscrètes sur sa vie amoureuse.

Ne me dites pas que vous êtes encore vierge , lui aurait-il lancé de façon impromptue. Je ne lui répondais que par politesse et de façon évasive , déclare-t-elle.

Peter Nygard écoute parfois la plaignante No 5 sur son écran devant lui sous les regards du juge Robert Goldstein de la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

Elle précise qu'ils sont alors allés à son atelier tout proche pour parler affaire et qu'elle a vu un gardien de sécurité à l'entrée.

Peter Nygard m'a fait visiter les salles de montre, jusqu'à sa suite privée . Elle dit qu'elle était très ravie, parce qu'elle pouvait enfin lui parler de mode.

Elle reste néanmoins méfiante, surtout en montant à la suite. Nous sommes arrivés devant un mur et Peter Nygard a manipulé quelque chose sur le mur, comme un thermostat , dit-elle.

Elle ajoute que le mur s'est ouvert sur une chambre. Il y avait des peaux de léopard sur le lit , poursuit-elle.

Elle explique que la suite était cachée, que la lumière était tamisée et qu'elle ressemblait à un donjon sordide pour jeux sexuels .

La plaignante souligne qu'elle s'est assise sur le lit, faute de chaise, avec le verre qu'il lui avait offert. Elle précise qu'il lui a montré sur les téléviseurs des entretiens qu'il avait donnés à différents médias.

Il avait un très gros égo , déclare-t-elle.

Elle soutient qu'il s'est alors soudainement jeté sur elle pendant que la télévision diffusait cette fois un film pornographique. Elle ajoute qu'il était en colère, parce qu'elle ne cessait de se débattre.

Il m'a alors dit que ma mère ne serait pas contente de savoir que j'étais une aussi mauvaise fille , dit-elle en pleurant de façon tragique.

Il était très fort, il a retiré mon pantalon et il a d'abord tenté de me violer analement sans trop de succès, avant de me retourner de me violer vaginalement.