Rumeurs d’élections au N.-B. : l’opposition réclame la fin du suspense

Les chefs des partis d'opposition demandent au premier ministre du Nouveau-Brunswick de mettre fin au suspense concernant le potentiel déclenchement hâtif des élections.

Depuis plus d’un mois, des rumeurs d'élections générales anticipées circulent sur la scène politique néo-brunswickoise, que le premier ministre n'a pas démenties.

Selon l'opposition officielle, cette incertitude politique doit cesser. On a un premier ministre qui ne peut même pas gérer une équipe et qui joue avec l’idée d’une élection , croit Susan Holt, la cheffe du Parti libéral.

À la veille du retour des députés sur les bancs de l'assemblée législative, les chefs des partis d'opposition demandent au premier ministre d'arrêter l'agitation volontaire qu'il cause.

Mme Holt indique que ça fait six mois que [la province est aux prises] avec ce drame qui paralyse le service public et demande au premier ministre de mettre les tensions internes de son parti de côté pour prioriser les besoins des Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois .

Du côté du Parti vert, le chef, David Coon, estime également que les rumeurs paralysent la fonction publique. Avec la possibilité d’une élection générale, ce n’est pas stable maintenant. Il n’y a pas de stabilité pour les fonctionnaires au gouvernement maintenant.

La porte est toujours ouverte

En juin dernier, six députés progressistes-conservateurs se sont opposés au premier ministre. Deux d'entre eux, qui occupaient également des postes de ministres, ont démissionné et deux autres ont été écartés. Dans une lettre, le groupe des six dissidents a récemment assuré qu'il n'avait cependant pas l'intention de déstabiliser le gouvernement.

Malgré cet engagement, le premier ministre a affirmé qu'il ne peut pas gouverner dans ce contexte politique. Lundi soir, en marge d'une réunion organisée à Ottawa, Blaine Higgs n'a toujours pas mis un terme au suspense.

Ouvrir en mode plein écran Blaine Higgs n'a toujours pas démenti les rumeurs de déclenchement hâtif des élections provinciales. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / PASCAL RAICHE-NOGUE

Interrogé sur un potentiel déclenchement hâtif, il a répondu : Ça dépend de comment les choses vont aller au caucus .

Le chef progressiste-conservateur a ajouté : Je pense que c’est la réponse à cette question. Mais jusqu'à présent, tout va bien . Il s’agit de sa première déclaration publique sur le sujet depuis près de deux semaines.

Avec les informations de Kate McKenna de CBC