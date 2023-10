Satisfactions et inquiétudes autour de la proposition de révision du zonage d’Edmonton

Les audiences publiques au sujet du nouveau plan de zonage d’Edmonton attirent beaucoup de monde depuis lundi. Plus de 200 personnes avec des avis divergents vont passer devant le conseil municipal pendant quatre jours.

La plupart de ceux qui ont pris part lundi à la première journée s'accordent sur la nécessité de la mise à jour des règles de zonages de la Ville, mais ne s’entendent pas sur la non-prise en compte des aspects jugés essentiels tels que les logements sociaux et le développement durable.

Jacob Wong de l’association Grow Together Edmonton s'est installé à Edmonton en juin dernier, fuyant la crise de logement à Toronto : À Toronto, lorsque quelqu'un cherche un logement à louer, il y a 30, 40 ou 50 personnes derrière lui qui sont prêtes à signer le contrat de location à des prix astronomiques. Toronto n'a pas zoné suffisamment de terrains pour y construire suffisamment de logements.

C'est en partant de son expérience que le jeune homme a soutenu le projet du nouveau règlement de zonage devant le conseil municipal.

Dans l'Est, nous n'avons pas fait ce genre de renouvellement de zonage ou de réformes, explique-t-il. L'accession à la propriété est complètement hors de portée, alors même que j'ai un bon salaire, sans parler de tous ceux qui ne sont pas aussi privilégiés que moi. Mais ici, c'est quelque chose de réaliste qui le deviendrait encore plus si le renouvellement du zonage était adopté.

La directrice générale de Urban Development Institute for the Edmonton Metro Region, Kalen Anderson, qui regroupe plus de 170 entreprises, soutient aussi que le nouveau règlement va favoriser la densité de la population et favoriser le logement abordable pour répondre aux besoins du marché.

Grâce à un zonage actualisé, les banlieues deviennent plus denses et, en fin de compte, plus abordables pour les acheteurs de maisons neuves, en raison d'une réglementation plus permissive.

Le nouveau zonage, affirme-t-elle, va permettre la construction de différents types de logements afin que tout le monde puisse posséder ou louer différents types de logements, à différents niveaux de prix.

Kalen Anderson dit qu'il ne faut pas s’attendre à voir ces changements du jour au lendemain, même si le règlement entre en vigueur en 2024. Le règlement de zonage est une évolution, pas une révolution .

Si les changements sont adoptés, il faut s’attendre, soutient-elle, à des changements manifestes après plusieurs décennies à Edmonton.

De nombreuses inquiétudes

Selon Kevin Taft de Coalition for Better Infill, le règlement de zonage proposé ouvre la voie aux promoteurs, mais le conseil municipal n'a pas négocié grand-chose en retour.

Il n'y a donc rien dans le règlement, dit-il, qui aborde la question de l'accessibilité, la durabilité avec les panneaux solaires et très peu de protection du patrimoine : Il n'y a rien pour empêcher un promoteur de couper à blanc les arbres d'un terrain pour des raisons de commodité.

Il souhaite que le conseil municipal exige des promoteurs en échange des contreparties avant de leur offrir toutes les facilités contenues dans le règlement.

La présidente d’Edmonton Coalition on Housing and Homelessness (ECOHH), Nadine Chalifoux, souligne, pour sa part, que le règlement ne donne pas la priorité aux logements sociaux.

Les promoteurs, naturellement axés sur les profits, seront satisfaits du nouveau règlement, mais son utilité pour améliorer le logement des personnes à faible capacité financière n'a pas été prouvée , note Mme Chalifoux.