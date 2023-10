Le PDG de Suncor s’engage à la décarbonisation, des députés l’accusent d’écoblanchiment

En comité parlementaire à Ottawa, le président-directeur général de la pétrolière Suncor, Rich Kruger, a indiqué que la compagnie est déterminée à réduire à zéro son empreinte carbone en moins de 30 ans.

D’entrée de jeu, M. Kruger a rappelé l’importance du secteur de l’énergie devant les parlementaires du Comité permanent des ressources naturelles : Là où il y a un manque d’énergie, la qualité de vie est moins élevée.

Le dilemme, selon lui, réside dans le fait que les effets des changements climatiques se font de plus en plus ressentir alors que le secteur du gaz et du pétrole va continuer de rester parmi les grandes sources d’énergie au monde pour des décennies à venir .

Certains députés l’ont toutefois accusé d'écoblanchiment, notamment après qu'il eut déclaré qu’il n’avait pas lu en détail le nouveau règlement fédéral sur les carburants renouvelables. L’objectif de ce règlement est d’obliger les fournisseurs de carburant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ce qui nécessite des investissements de la part de l’industrie.

Le député du Bloc québécois Mario Simard a, entre autres, demandé à Rich Kruger d’expliquer les conséquences qu’aura cette réglementation pour l’entreprise, à savoir si les coûts seront transférés aux consommateurs.

Le PDG a répondu qu’il n’a pas étudié le règlement depuis qu’il est arrivé à la tête de la compagnie d’énergie, il y a six mois : Nous allons respecter toutes les réglementations.

Mario Simard a alors affirmé que le fait que M. Kruger ne connaît pas le règlement le laissait perplexe.

Soit votre volonté [...] c’est de la fumisterie, on utilise ça comme écoblanchiment voulant continuer à produire du pétrole, ou soit vous êtes un bien piètre gestionnaire, puisque vous n’avez pas pris la peine de regarder les règlements sur les combustibles qui vont s’appliquer par le gouvernement canadien.

Après le comité, le député néo-démocrate Charlie Angus a déclaré ne pas croire que Rich Kruger ne connaît pas le coût de la réglementation.

Quelqu’un comme M. Kruger, qui a été chef de file de certaines des plus grandes compagnies pétrolières au monde, sait ce qui se passe dans l’industrie.

À son avis, il n’est pas crédible que le PDG n’ait pas lu un règlement qui suscite un différend important entre le gouvernement albertain et le gouvernement fédéral et qui aura une incidence pour l’atteinte des cibles climatiques.

Des propos qui ont fait réagir

Le cadre pétrolier se retrouvait sur la colline du Parlement pour expliquer la stratégie de la compagnie de se concentrer sur les hydrocarbures plutôt que sur les énergies renouvelables annoncées en août.

Il a indiqué que ses commentaires ont été mal interprétés, car Suncor veut s’assurer de réaliser des profits pour investir dans la décarbonisation.

Nos engagements dans la transition n’ont pas changé.

Le député libéral John Aldag, pour sa part, a estimé que les plans de Suncor ressemblent à ceux d'une entreprise essayant de pomper autant de pétrole qu'elle le peut tant qu'elle le peut.

Il semble que vous essayez d’encaisser jusqu’au dernier dollar du secteur du gaz et du pétrole , lui a-t-il dit.

Avec les informations de La Presse canadienne