La réserve ornithologique Inglewood, située à Calgary, dévoile les améliorations dont elle a bénéficié pour réparer les dégâts causés par les inondations de 2013 et les dommages causés par l'utilisation humaine. Pour le refuge, c'était aussi une occasion de renforcer les habitats de la faune qui y vit.

Établie il y a presque 100 ans sur 36 hectares, la réserve naturelle renferme 270 espèces d'oiseaux, 21 espèces de mammifères et 347 espèces de plantes. C’est la seule installation urbaine de ce type reconnue par le gouvernement du Canada, selon un communiqué de la Ville de Calgary.

La Ville estime que les inondations de 2013 ont altéré le parc, y compris la lagune vieille de 100 ans, les points de sortie d'eau et les canaux de distribution .

Les structures d'évacuation, qui régulent les niveaux d'eau, ont atteint la fin de leur cycle de vie et l'entrée de la lagune a été remplie de sédiments, ce qui a eu un impact sur la santé de l'eau et de la faune, souligne le communiqué de la Ville.

Nous avons creusé quelques canaux pour permettre à l'eau de s'écouler dans cette zone afin de réduire les inondations , explique René Letourneau, ingénieur principal du projet.

M. Letourneau estime que le passage de la rivière Bow vers la lagune facilitera la création d'habitats pour les poissons et d'autres animaux qui utilisent le parc.

Des bassins peu profonds ont été ajoutés pour restaurer l'habitat des poissons et pour assurer la protection et l'oxygénation de l'eau.

La lagune n’était pas directement liée à la rivière, ce qui faisait en sorte que la qualité de l’eau de la lagune n’était pas aussi bonne qu’on le souhaitait. Le passage de la rivière par cette lagune améliorera la vie aquatique , croit M. Letourneau.

Pour améliorer la qualité de l’eau, les ingénieurs de la ville ont utilisé des matériaux naturels et synthétiques pour stabiliser les pentes, réduire l'érosion et rétablir la végétation. En utilisant les plantes comme les saules et autres plantes indigènes, la Ville espère avoir un meilleur habitat pour les animaux du parc.

Structure hybride

La Ville a aussi installé un passage nommé Log Jam, un pont fait en bois recueilli lors de la création des canaux du parc.

Le Log Jam, un pont fait en bois recueilli lors de la création des canaux du parc. Photo : Radio-Canada

Le passage est une structure hybride : à la fois pont, mécanisme de contrôle des inondations, cache à oiseaux et embâcle , souligne le concepteur Tim Knowles. Il affirme que ce passage offre aux visiteurs un nouveau moyen d'accéder au parc et d'en profiter.

Le Log Jam célèbre l'histoire du site en tant qu'ancienne scierie, tout en complétant l'environnement naturel qui l'entoure , ajoute M. Knowles.

Les améliorations de la réserve ont été rendues possibles grâce à un financement de 9,7 millions de dollars provenant des trois ordres de gouvernement.