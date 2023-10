Cannabis NB multiplie ses stratégies pour venir à bout du marché noir

Cinq ans après la légalisation du cannabis au Canada, Cannabis NB croit avoir conquis la moitié du marché noir. La société de la Couronne brûle d'envie de diversifier ses activités et de faire de plus en plus appels à des détaillants privés pour venir à bout du marché illégal.

Cannabis NB revient de loin. Pendant les deux premières années de son existence, la société était déficitaire, les clients continuaient à se tourner vers le marché illégal.

Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé , croit la présidente-directrice générale de Cannabis NB, Lori Stickles.

La société, qui a échappé à la privatisation, prévoit des bénéfices nets de plus de 20 millions de dollars cette année, moussés par des revenus qui devraient franchir les 100 millions de dollars.

Ouvrir en mode plein écran Lori Stickles, PDG de Cannabis NB. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Au début, nous n'avions qu'une poignée de produits et très peu de fournisseurs , poursuit Lori Stickles. L'augmentation du nombre de produits disponibles couplés à des prix devenus plus concurrentiels ont fait leur part pour ramener les clients vers les magasins légaux.

La PDG attribue également la croissance de Cannabis NB à l'innovation : nous avons maintenant des boissons, des crèmes, des produits de bain, des concentrés... Le marché a beaucoup mûri et nous nous avons su tirer profit de cette tendance en lançant de nouveaux produits que le marché noir n'offre pas.

Ouvrir en mode plein écran Des étagères bien garnies dans une boutique de Cannabis NB. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Selon Lori Stickles, à l'heure actuelle Cannabis NB est parvenu à conquérir 50 à 75 % du marché clandestin.

Être présent dans des communautés où Cannabis NB n'est pas

Pour venir à bout des 25 à 50 % restants, la société compte développer son modèle d'affaire hybride vu comme le moyen le plus efficace pour venir à bout du marché clandestin. Cette année, Cannabis NB a octroyé des permis à six détaillants privés. Des boutiques qui viennent s'ajouter aux 25 magasins exploités par Cannabis NB à travers la province.

L'intention est d'être présent dans des communautés où les magasins de Cannabis NB ne le sont pas, afin de faire passer les consommateurs du marché illégal au marché légal , soutient-elle. Il y a certainement une conversion en cours puisque nous constatons l’arrivée de nouveaux clients dans les magasins privés licenciés .

Lori Stickles affirme que l'octroi de telles licences est appelé à se multiplier.

Si le prix du cannabis légal a fortement baissé dans les dernières années, il ne pourra pas atteindre celui du marché clandestin pour plusieurs raisons. Les producteurs légaux doivent payer des frais supplémentaires pour avoir un emballage réglementaire, répondre aux exigences de Santé Canada et passer des tests rigoureux. Il y a donc intrinsèquement un coût que les producteurs illicites ne payent pas.

Consommation en succursales

Pour séduire toujours plus de clients, Lori Stickles envisage de nouvelles pistes pour développer la société.

Nous étudions la consommation en succursale, surtout d'échantillons pour commencer. Nos crèmes et produits de bain infusés au cannabis pourraient aussi être utilisés dans les spas et salons de massage. [...] Nos thés et nos boissons ouvrent quant à eux la voie à des salons de consommation , ambitionne-t-elle en montrant du doigt une boisson au cannabis à saveur de bière.

Ouvrir en mode plein écran Cannabis NB envisage la consommation en magasin pour essayer des produits. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Toutes ces idées ne pourront toutefois pas voir le jour sans des assouplissements aux réglementations.

Il y a évidemment des changements réglementaires à faire au préalable, des consultations à mener. Ce n'est pas un processus rapide, reconnaît-elle. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'occasions à saisir de ce côté . Elle croit que le Nouveau-Brunswick pourrait devenir un pionner dans ce domaine.

Un levier touristique

La présidente directrice-générale de Cannabis NB vante aussi l'essor des producteurs locaux licenciés pour expliquer la croissance de l'industrie. D'ailleurs, Lori Stickles verrait bien ces fermes de cannabis s'intégrer un jour à un circuit touristique.

Nous avons cinq partenaires agricoles très engagés au Nouveau-Brunswick qui offrent déjà des expériences uniques. D'un point de vue touristique, il serait possible de faire beaucoup de choses avec ces producteurs , s'enthousiasme-t-elle.

Des conversations tournent également autour d'espaces de consommation désignés lors de concerts ou d'autres événements, mais Lori Stickles souligne que tous ces projets ne sont encore que des idées faisant l'objet de discussions avec la province.