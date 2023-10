Les organismes animaliers à bout de souffle

Après Matane, Sainte-Anne-des-Monts, les Îles-de-la-Madeleine et plus récemment, la Baie-des-Chaleurs, la Gaspésie connaît depuis quelques années une vague de fermetures des refuges animaliers, ce qui fragilise et amenuise les services d’aide pour les chats et les chiens abandonnés ou errants sur le territoire.

Force est de constater qu’il ne reste qu’un seul refuge animal sur les territoires gaspésien et madelinot, soit l’Organisme d’Aide animale (OAA) Espoir Câlin, qui a pignon sur rue à Grande-Rivière dans la MRC du Rocher-Percé.

D’autres organismes à but non lucratif (OBNL) venant en aide aux animaux opèrent tout de même dans la région, mais sous la forme de regroupements bénévoles et de systèmes de familles d’accueil pour les bêtes.

Aucun organisme régional ne coordonne, pour l’instant, les services animaliers dans la région.

Les raisons qui expliquent ces fermetures sont sensiblement les mêmes : le manque de ressources financières et l’épuisement des bénévoles.

Grand travail, minces ressources

Traitement contre les vers, les puces et les mites, frais des soins vétérinaires en cas de blessure ou maladie, stérilisation, vaccination, nourriture, litière et tout autre accessoire : la facture monte rapidement lorsque vient le temps de sortir de la rue un animal abandonné ou errant pour s’assurer de son bien-être et lui trouver une famille.

Des frais qui oscillent entre 200 et 250 $ sont demandés à l’adoption d’un animal pour pallier une certaine partie de ces frais.

Mais ceux-ci ne suffisent parfois pas. Les OBNL doivent faire preuve de débrouillardise pour aller chercher du financement ailleurs.

L’argent qu’on a, c’est les dons des gens et [la consigne] des canettes qu’on ramasse aussi. C’est ce qui paye les vétérinaires , affirme Hélène Mallette, bénévole de l’organisme Animaux de la Seconde Chance basé à Matane, qui a une trentaine de chats à sa charge.

Dans le temps des fêtes, on fait du financement avec des bûches de Noël, on a un tirage 50-50, dont la loto-câlin chaque semaine depuis décembre 2020. On a des articles promotionnels comme des porte-clés, des chandails, la cueillette de contenants consignés , énumère la vice-présidente d’OAA Espoir Câlin, Cynthia Legruiec.

Ce sont les activités de financement qu’on fait, parce qu’on n’a aucune aide suffisante des paliers de gouvernement.

À bout de souffle

Nonobstant les coûts afférents à ces tâches, les charges de travail et mentales qui y sont rattachées sont potentiellement la source de l’épuisement des bénévoles de ces organismes.

La prise de rendez-vous pour la vaccination des chatons, qu’on doit prendre à Rimouski parce que le vétérinaire de Matane est complet, il ne faut pas oublier que c’est fait bénévolement , indique Hélène Mallette, de l’organisme Animaux de la Seconde Chance basé à Matane et qui a à sa charge une trentaine de chats.

Mme Malette ajoute que la charge mentale ne s’arrête pas là. Elle est souvent accompagnée d’une culpabilité lorsque la bénévole doit refuser la prise en charge d’un animal.

Selon un mémoire rédigé par OAA Espoir Câlin, on estime à environ 5000 le nombre de chats errants sur le seul territoire de la MRC du Rocher-Percé.

L’organisme a une capacité maximale de 180 chats dans le refuge et peut également compter sur une vingtaine de familles d’accueil pour d’autres chats. Mais ce n’est pas suffisant pour répondre aux besoins, ce qui fait en sorte que l’organisation demeure très fragile en demeurant à une capacité maximale.

Ailleurs sur le territoire, il est difficile de quantifier la problématique de l’errance animale.

On déborde, justement parce que les gens ne font pas stériliser et castrer leurs chats.

On n’a pas de chiffre parce que ça rentre tout le temps. C’est une épidémie de chats. Les femelles font de 3 à 4 portées par années, mais des fois ça peut être 6 , explique Mme Mallette.

À qui la responsabilité?

D’après le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), dont les inspecteurs sont responsables de veiller au bien-être et à la sécurité des animaux de compagnie ou d’élevage de la province, la responsabilité des enjeux animaliers est partagée entre les propriétaires d’animaux, les gouvernements et les municipalités.

Ces responsabilités sont légiférées par plusieurs lois provinciales, comme celle sur les compétences municipales et celle sur le bien-être et la sécurité de l’animal.

Mais l’enjeu de la gestion animalière sur un territoire revient aux municipalités, indique le ministère, conformément à la Loi sur les compétences municipales, qui inclut notamment la question des nuisances.

Les animaux en liberté peuvent représenter une nuisance ou un enjeu de sécurité et en ce sens, une municipalité est habilitée à intervenir dans de telles circonstances , indique le MAPAQ par courriel.

Mais pour le maire de Gaspé, Daniel Côté, un flou demeure entourant la responsabilité municipale dans ce genre de situation.

Si des gens laissent des animaux se multiplier […], le nœud du problème est là. L’irresponsabilité de certains humains provoque une pression sur des bénévoles au grand cœur qui n’ont pas les moyens de leurs ambitions. Les municipalités, on ne sait pas par quel bout prendre ça. On s’est clairement fait donner la responsabilité des chiens dangereux, mais notre responsabilité s’arrête-là, point , dit-il.

On nous demande de faire la job du MAPAQ , mais on ne nous donne pas les moyens de le faire et en plus, on nous impose des normes qui sont irréalistes.

En mode solution

Malgré tout, les élus de la région s’activent tout de même à trouver des solutions. La Table des préfets de la Gaspésie planche d’ailleurs sur l’idée de mettre en place un comité sur les enjeux animaliers.

On se rend compte qu’on réfléchit tous au même problème, au même enjeu. On a décidé de mettre en commun les différentes ressources dans les cinq MRC de la Gaspésie pour lesquelles chacun travaille et s’il n’y avait pas moyen de mutualiser certains éléments , mentionne Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer et président de la Table des préfets de la Gaspésie.

À Matane, un refuge avec un système de fourrières, opéré par l’entreprise d’économie sociale, les Ateliers Léopold-Desrosiers, doit ouvrir ses portes incessamment. Le projet de mise à niveau du bâtiment qui l’hébergera prend plus de temps que prévu, selon le maire Eddy Métivier, ce qui retarde la mise en marche du projet.

Le MAPAQ, quant à lui, est en train de colliger l’ensemble des informations recueillies lors des consultations publiques qui ont eu lieu cet été sur le thème du bien-être et de la sécurité animale.

Avec les informations de Sarah Gagnon-Piché.