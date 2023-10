Nathaniel Veltman affirme s’être rendu à Toronto un jour avant de happer mortellement quatre membres de la famille Afzaal et avoir alors « ressenti une pulsion l’exhortant à appuyer sur la pédale d’essence » lorsqu’il a aperçu un groupe de personnes musulmanes, mais être « parvenu à résister à cette pulsion ».

L’homme aujourd’hui âgé de 22 ans témoigne dans le cadre de son procès pour meurtre prémédité dans des circonstances de terrorisme pour des faits remontant à juin 2021. Il a répondu, visiblement bouleversé et en se dégageant souvent la gorge bruyamment, aux questions de son avocat.

Interrogé par maître Christopher Hicks, l’accusé a raconté avoir consommé des champignons magiques deux jours avant les événements pour lesquels il est accusé.

Lorsque les effets de la drogue se sont estompés, il affirme avoir eu l’impression de vivre dans un rêve et d’être déconnecté de la réalité . De plus, les épisodes d’alternance entre la débauche et les fortes croyances dont il a parlé dans les premiers jours de son témoignage se seraient intensifiés.

Au cours de ces heures de sevrage, il affirme avoir traversé des épisodes de panique à l’idée de ce qui pourrait lui arriver s’il mettait (ses) pensées violentes à exécution . Il a raconté aux jurés avoir été à deux reprises saisi de pulsions, lui laissant croire qu’ appuyer sur l’accélérateur à la vue de personnes musulmanes pourrait tout régler .

Une voix que je sais maintenant être celle de ma conscience m'a empêché d'agir , a-t-il dit aux jurés.

Puis, à son retour du travail le 6 juin 2021, il affirme avoir à nouveau sombré dans des sites d’extrême droite sur Internet avant de quitter son appartement vêtu d’un chandail orné d’une croix qui décorait jusque là son mur, munit d’une veste par balle, de sa carte de débit et de son permis de conduire.

Je me disais que j’allais chercher de la nourriture, mais je pensais aussi à ce qui pouvait se passer.

Au volant de sa camionnette, parcourant les rues de London sans destination précise, il affirme avoir ensuite croisé les victimes .

Son témoignage doit se poursuivre mardi.