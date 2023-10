La communauté musulmane de Québec aimerait voir Ottawa comme chef de file pour la paix

La Table de Concertation des Organisations Musulmanes de Québec (TCOM), secouée par l’escalade de la violence dans la bande de Gaza, salue la décision d’Ottawa d’ajouter sa voix pour l'instauration d'un couloir humanitaire pour venir en aide à la population de la bande de Gaza.

Le premier ministre Justin Trudeau a indirectement appelé Israël, lundi après-midi, à alléger le siège imposé sur la bande de Gaza.

Contacté par téléphone, Mohamed Labidi, porte-parole de la TCOM , accueille favorablement cette prise de position du fédéral.

M. Labidi déplore les souffrances endurées par le peuple palestinien , ainsi que la fuite massive de milliers de Palestiniens au sud de la bande de Gaza. Il prône pour plus de neutralité de la part d'Ottawa dans de telles situations et que le gouvernement ne laisse pas l'impression qu'il a un parti pris inconditionnel .

Qu’il [le Canada] soit plus neutre, qu’on ne sente pas que ça penche plus d’un côté que de l'autre. Il faut intervenir des deux côtés et balancer la position canadienne.

Le Canada défendra toujours l’état de droit [...] quelles que soient les circonstances , a encore dit M. Trudeau, qui a également appelé le Hamas à libérer tous les otages immédiatement.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Justin Trudeau lors de son discours dans la Chambre des communes, le 16 octobre 2023. Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Mohamed Labidi considère que le gouvernement canadien en fait moins pour atteindre la paix qu’auparavant.

Le Canada des années 70 et 80, on est loin de ça , constate Mohamed Labidi. C’était comme un emblème du Canada, un Canada qui cherche à établir la paix.

Ouvrir en mode plein écran Des membres de forces du maintien de la paix des Nations unies, dans le village de Kfar Kila, au Liban, près de la frontière libano-israélienne, le 7 novembre 2017. Photo : Reuters / Karamallah Daher

La communauté musulmane du Québec par l’intermédiaire d’un communiqué de presse appelle aussi le gouvernement canadien ainsi que tous les hommes et femmes du monde épris de justice à honorer leur tradition de promotion de la paix et respecter leurs engagements envers les droits de l'homme, sans distinction sur la race, l'origine ethnique et religieuse, comme ils le font pour la population de l'Ukraine depuis plus d'un an .

Répercussions dans la communauté musulmane

Alors que Justin Trudeau a appelé à se rassembler et éviter de laisser les inquiétudes, les soupçons et la méfiance nous séparer , la Table de Concertation des Organisations Musulmanes de Québec s’inquiète d’une montée de l’islamophobie.

Questionné à ce sujet, Mohamed Labidi rapporte de légers incidents qui sont survenus dans la dernière semaine, notamment des personnes insultées dans la rue .