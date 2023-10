La contrebande inquiète les agents correctionnels de Cowansville

Les agents correctionnels du pénitencier de Cowansville s'inquiètent de la contrebande qui augmente en intensité entre les murs de l'établissement. Selon le syndicat qui représente les agents, depuis le 1er mai, plus de 800 000 $ en biens de contrebande, notamment des drogues et des couteaux, ont été saisis.

Les livraisons sont faites par drones et seraient de plus en plus fréquentes, selon le syndicat. Son président régional, Mike Bolduc, demande à Service correctionnel Canada d'agir.

Nous autres, on nous demande d’avoir des filets par-dessus les cours, de fermer les secteurs et de mettre plus de personnel , soutient-il.

[L’idéal] serait d’ouvrir des tours presque 24 h/ 24 pour contenir ces drones-là, car si tes yeux ne sont pas dans le ciel, comment tu veux le voir, le drone?

Cette augmentation-là de la contrebande fait qu’il y a beaucoup plus de batailles entre détenus, car ils essaient de trouver de l’argent d’un bord à l’autre pour payer leurs dettes , ajoute-t-il.

Selon lui, les drones représentent aussi un danger pour les citoyens. Le pénitencier, où il est placé, il y a des maisons autour. Les drones, quand ils tombent par accident, ou il y a un paquet qui tombe du drone, il peut tomber dans la cour d'un citoyen.

Service correctionnel Canada n'a pas donné suite à la demande d'entrevue de Radio-Canada.