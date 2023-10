Amos inaugure sa première murale permanente au centre-ville

Une première murale permanente a été inaugurée lundi au centre-ville d’Amos.

L'œuvre intitulée Le Grand Voyage s’inscrit dans le projet Culture d’accueil mené par Attractivité Abitibi-Témiscamingue sur chacun des territoires de MRC de la région. L’organisme a reçu l’appui financier du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration pour sa réalisation.

Ces œuvres ont pour objectif de célébrer la diversité et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants sur le territoire. Ils sont le fruit d’un travail de médiation culturelle de l’artiste avec de nouveaux arrivants et des membres de la communauté d’accueil, incluant les Premières Nations.

Notre mission, c’est d’attirer les gens à venir ici en région, soit pour étudier, soit pour travailler, et de s’établir dans la région. Et pour nous, les résidents de longue date, c’est notre enracinement ici qui est important. Donc, ce projet est une façon de bien accueillir les nouveaux arrivants et qu'ils se sentent déjà concernés par la conception d‘une œuvre d’art dans leur propre territoire , explique Louis Bourget, président d’Attractivité Abitibi-Témiscamingue.

Ouvrir en mode plein écran Louis Bourget, Ariane Ouellet et Mario Brunet devant la murale Le Grand Voyage, au centre-ville d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une source d’inspiration

L’artiste Ariane Ouellet a donc puisé son inspiration de ses quatre rencontres de médiation culturelle réalisées avec sept à huit personnes, toujours en compagnie du conteur Pierre Labrèche. La murale illustre le grand voyage qu’ont dû parfois faire les nouveaux arrivants, mais aussi l’attachement au territoire et à la nature.

Publicité

C’est sur que les oiseaux migrateurs, c’est mon apport symbolique. Mais la rivière, les souvenirs de jeunesse, les grands-mères, le voyage, le travail d'équipe, ce sont toutes des choses qui ont été dites, qui ont été partagées. L’importance de l'amitié, l’importance de la famille, donc la gang en rabaska représente à la fois ça, les amis, la communauté, la famille, et tout le monde, même s’ils sont tous différents, rament dans le même sens, avec la grand-mère qui est comme la guide , explique Ariane Ouellet.

L’oeuvre qu’elle a conçue a été réalisée en juin avec les artistes Valéry Hamelin et Stéphanie Dupré-Guilbert, sur le mur de l’édifice du Groupe BLP Assurances, sur la 1re Avenue Ouest.

Elle se réjouit aussi de présenter la première murale permanente à Amos.

On dirait des fois que nul n’est prophète dans son pays. J’en ai fait tout plein ailleurs en région, mais je n'en n’avais pas fait ici. Je trouve ça le fun. Ça m’a permis aussi d'avoir des contacts privilégiés avec le public qui venait jaser, qui avait intérêt, une fierté peut-être de plus, parce que je suis quand même d’ici, et je fréquente encore les lieux. Les gens étaient contents, j’avais beaucoup de feedback , confie-t-elle.

Une fierté pour la Ville d’Amos

Ouvrir en mode plein écran Mario Brunet est conseiller municipal responsable du dossier culturel à la Ville d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La Ville d’Amos s’est impliquée financièrement dans le projet avec la MRC Abitibi. La nouvelle murale vient combler un vide après le démantèlement de la fresque du 100e réalisée en 2014.

J’espère que c’est la première de plusieurs, surtout au centre-ville. Ça vient animer le centre-ville, rendre ça plus vivant. On a un beau centre-ville, dans lequel on a investi plusieurs millions de dollars, donc d’y intégrer un aspect culturel et artistique, c’est un plus pour que les gens trouvent ça agréable de s’y promener, d’en profiter , estime Mario Brunet, conseiller municipal responsable du dossier culturel à la Ville d’Amos.

Le Mouvement de la relève d’Amos-région et les propriétaires de l’édifice sont les autres partenaires du projet à Amos.

Boucler la boucle

Pour Attractivité Abitibi-Témiscamingue, c’est l’occasion de boucler la boucle. Cette murale vient s’ajouter à celle du passage Costa de Val-d’Or, à la sculpture du parc Trémoy à Rouyn-Noranda, aux mosaïques sur table du parc du Centenaire à Ville-Marie et à la sculpture devant Consommat+ à La Sarre.