Le secteur maraîcher tente de s’adapter à la sécheresse en Colombie-Britannique

Alors que la saison de sécheresse que connaît la Colombie-Britannique cette année ne ressemble à aucune autre qu'a connue la province dans le passé, plusieurs communautés ont fait ou font toujours face à des restrictions d’eau et les fermes agricoles ne sont pas épargnées.

C'est le cas de la ferme maraîchère Glen Valley Organic de l'agricultrice Paige Dampier, située à Abbotsford, qui a dû faire face pour la première fois en plus de 15 ans à des restrictions d’eau pendant la saison chaude, même si elle possède un puits homologué par la province.

Deux fois cette année, nous avons reçu des lettres de la province , explique Paige Dampier.

La première demandait de réduire la quantité d'eau qu'on utilisait de façon volontaire. Et une deuxième lettre, au mois d'août, nous a demandé de réduire notre utilisation de l'eau jusqu'à 0 %, donc de ne pas utiliser l'eau.

Ouvrir en mode plein écran Paige Dampier, agricultrice et propriétaire de la ferme maraîchère Glen Valley Organic à Abbotsford, adapte sa production depuis quelques années pour faire face aux conditions de sécheresse. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

Une saison de sécheresse qui se prolonge À l’heure actuelle, 21 des 34 bassins hydrographiques de la Colombie-Britannique, soit plus de 60 %, connaissent des conditions de sécheresse de niveau 4 ou 5, les plus élevées du système de classification de la province. Cela signifie que des dommages écologiques et économiques sont probables ou presque certains. À pareille date en 2022, 12 des 24 bassins hydrographiques connaissaient de tels niveaux de sécheresse, soit la moitié. Le niveau de sécheresse de plusieurs bassins a également été relevé plus tôt en 2023 qu’en 2022. Certains ont connu un niveau 4 de sécheresse dès juin cette année, alors que ce même niveau n’avait été atteint qu’en septembre l’an dernier.

Couvert végétal et autres solutions

Les températures chaudes et le temps sec, de plus en plus observés ces dernières années, ont poussé la ferme Glen Valley Organic à délaisser des cultures qui nécessitent beaucoup d’eau, comme les melons, indique Paige Dampier.

Ces conditions météorologiques ont également incité l’agricultrice à adopter des techniques visant à préserver l’eau dans le sol.

Parmi celles-ci, on retrouve l’implantation d’un couvert végétal. Une fois que la récolte a été faite, nous avons fait une semence de culture de couverture , explique Paige Dampier en désignant une partie de ses terres recouverte d'herbes vertes et de pousses de pois.

Ouvrir en mode plein écran Le couvert végétal est une technique qui permet d’améliorer la santé du sol et d’augmenter la disponibilité de l'eau, tout en étouffant les mauvaises herbes. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

Selon l’agricultrice, ce couvert végétal contribue à la rétention d’eau dans le sol.

S’il n’y a pas assez de matière organique, le sol devient comme une poudre. Et si trop d'eau [est versée] sur ce sol en une fois, il devient hydrophobe , indique-t-elle. Et pendant l’hiver, ça va devenir comme un tapis qui va attraper l’eau et protéger le sol des pluies très fortes.

Une autre technique consiste à recouvrir le sol de toiles plastiques et à l’irriguer : On peut faire l'irrigation sous ce plastique. L’eau peut descendre dans le sol et ne pas s'évaporer.

Elle ajoute que ces toiles plastiques permettent de conserver la chaleur du sol en début de saison, favorisant ainsi le début de la croissance des plantes.

Ouvrir en mode plein écran Des tubes permettant l'irrigation des terres sont installés sous les toiles plastiques qui favorisent la conservation de l'eau dans le sol. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

Conversations cruciales

En septembre, la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique, Bowinn Ma, avait indiqué qu’« aujourd'hui, et à l'avenir en raison du changement climatique, il s'agira d'une sécheresse prolongée et généralisée à l'échelle de la province ».

D'après Paige Dampier, des conversations cruciales au sujet du partage et de la distribution de l’eau seront nécessaires, dans les années à venir. Il y a 17 ans, quand on a commencé [à exploiter la ferme], on ne pouvait pas imaginer qu'un jour, on pourrait avoir des problèmes d'eau. Mais aujourd'hui, si on regarde le futur avec les sécheresses prolongées, c'est possible , croit-elle.