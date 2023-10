Les personnes atteintes de la sclérose en plaques peuvent maintenant bénéficier de conseils juridiques gratuits auprès de l'organisme Juripop. Ce service est bien accueilli sur la Côte-Nord, alors que plusieurs personnes de la région sont atteintes de la maladie.

Des agents de Sclérose en plaques Canada - Division Québec ont été formés par l'organisme Juripop pour identifier les problèmes juridiques que rencontre leur clientèle.

Notre mission est d’améliorer l’accès à la justice et nous le faisons en portant une attention particulière aux personnes qui sont vulnérables , indique la directrice générale de Juripop, Sophie Gagnon.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale de Juripop, Sophie Gagnon Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Cloutier

Cette dernière soutient que les personnes atteintes de cette maladie sont plus susceptibles de connaître des problèmes juridiques.

La maladie peut notamment engendrer des limitations cognitives, donc c'est d'autant plus important que la personne ne soit pas seule et qu'elle bénéficie de conseils juridiques pour comprendre ses droits et pour les faire valoir efficacement , précise Sophie Gagnon.

La sclérose en plaques est une maladie du système nerveux central. Le système immunitaire s’attaque à la myéline, la gaine protégeant les nerfs, dans le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques, perturbant la communication entre le système nerveux central et le reste du corps. Source : Gouvernement du Canada

Ce nouveau service est bien accueilli dans la région, où près de 500 familles sont affectées par la sclérose en plaques, soit le double de la moyenne québécoise, d’après Sclérose en plaques Canada - Division Côte-Nord.

Ils sont plus vulnérables, car ils sont dépendants de leur état. Une journée, ils peuvent être productifs, mais l’autre, ils peuvent traîner de la patte, donc ils seront mieux conseillés si leur état entraîne des sanctions injustifiées , explique la présidente du conseil d’administration de Sclérose en plaques Canada - Division Côte-Nord, Annabelle Céré.

C’est une maladie imprévisible, donc on ne peut jamais savoir de quoi sera fait demain.

D’après Sophie Gagnon, ce service pourra aider à pallier le problème d'accès aux conseils juridiques plus restreint dans les régions éloignées en raison du manque d'avocats.

Le service offert par Juripop concerne les questions en droit civil, des affaires, de la famille et du travail. L’organisme est disposé à répondre aux questionnements de la clientèle par téléphone et en ligne.

Avec les informations de Paul Fontaine et Michèle Bouchard