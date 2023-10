Desbiens sous la loupe d’un observateur en raison d’un déficit de 785 000 $ en 2021

Préoccupé par la situation financière de Desbiens, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) y dépêche un observateur. L'objectif de ce dernier sera de produire un rapport statuant sur les solutions à mettre en place pour aider la petite municipalité de quelque 1000 habitants du Lac-Saint-Jean, aux prises avec un déficit de 785 000 $ inscrit au rapport financier 2021.

Dominic Duval, l’observateur en question, aura accès à tous les documents de la Ville, dont les états financiers, et rencontrera les élus, puis le directeur général, Mathieu Simard, en octobre. Il disposera d’une période de 12 semaines pour remettre son rapport à Andrée Laforest, la ministre des Affaires municipales.

Dans une lettre adressée à Mathieu Simard, qu’a pu consulter Radio-Canada, le sous-ministre Nicolas Paradis précise que l’observateur pourra avoir accès, à toute heure raisonnable, au bureau de la Ville, examiner et tirer copie de tout document et exiger, de tout fonctionnaire, employé ou membre du conseil, tout renseignement ou tout document relatif à l’application des lois qui révèlent de la responsabilité de la ministre .

Le MAMH dit agir ainsi de façon préventive.

La situation qui prévaut sur le plan de la gestion administrative et financière préoccupe grandement le ministère [...], en raison de l'ampleur du déficit anticipé pour les années financières 2022 et 2023 , poursuit le sous-ministre dans sa lettre.

À la lumière du rapport qui sera déposé, la ministre pourra ensuite prendre une décision quant aux mesures qui devront être prises.

Un observateur voit tout et peut tout voir, ce qui se passe dans la Ville, donc c'est important, il va prendre connaissance des dossiers.

Ouvrir en mode plein écran Andrée Laforest est également députée de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Pour l’instant, même si ce n’est pas forcément souhaitable, conçoit Andrée Laforest, il n’est pas exclu que la Ville soit placée sous tutelle, même s’il est trop tôt pour le dire.

Publicité

On va attendre les recommandations , a-t-elle indiqué, avant d’ajouter, au nom de son ministère, que si on doit faire une tutelle, on va le faire très rapidement . Il est maintenant possible d’opter pour une tutelle partielle, met également en lumière l’élu.

785 000 $ dans le rouge

En entrevue à Radio-Canada, Mathieu Simard, le directeur général de Desbiens, en poste depuis près d’un an, soutient que le déficit de fonctionnement de 785 000 $ inscrit au rapport financier 2021 résulte de plusieurs années de mauvaise gestion. Ce que je remarque par exemple, c'est qu’au cours des 10 ou 12 dernières années, il y a eu vraiment des déficits à répétition à la Ville de Desbiens. Ce sont des déficits accumulés. Chaque année on faisait des déficits ou presque , mentionne-t-il.

Ces derniers sont liés aux factures de fonctionnement de la Ville, et non à des projets particuliers.

Des questions

Comment la Ville a-t-elle pu se rendre là? La question semble hanter Mathieu Simard. Écoutez, ça va bientôt faire 11 mois que je creuse la question parce que c'est quelque chose qui m'obsède. Pour être franc, je commence, c'est dur pour moi d'avoir un portrait, de savoir ce qui s'est passé dans les années antérieures , confie-t-il.

C'est dur à dire exactement d'où ça vient. Je regarde les états financiers, ce qui est déjà public, mais le problème en fait vient du fait que la comptabilité n'était pas, je dirais, conforme à ce qu’on pourrait attendre d’une municipalité.

Mathieu Simard ajoute que des données colligées ont pu ne pas être les bonnes.

On s'est retrouvé dans une situation où les chiffres qui nous étaient présentés, ceux qu'on voyait dans nos systèmes comptables, n'étaient malheureusement pas les bons. Il y a des chiffres qui n'étaient pas à la bonne place, ils n’étaient pas comptabilisés de la bonne manière, donc c’est dur d’avoir un portrait global , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Mathieu Simard est en poste depuis moins d'un an à titre de directeur général de la municipalité de Desbiens. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Trouver la source de l’endettement est donc un défi. Plusieurs dépenses auraient aussi transité par le biais d’organismes tiers, comme la Corporation de développement de Desbiens.

En menant ses recherches, Mathieu Simard a toutefois noté que l’année 2018 mérite qu’il s’y concentre, car le déficit était majeur. Si vous regardez, l’année 2018, c’est l’année de la pétanque à Desbiens [NDLR: le Championnat mondial de pétanque avait eu lieu à Desbiens]. Ça m’intéresse d’aller creuser dans ces années-là pour voir ce qui va en sortir .

Le directeur général voit l’arrivée d’un observateur comme une chose très positive .

On veut de la transparence. Les citoyens veulent savoir ce qui se passe avec l’argent public.

Selon lui, cette intervention aurait même dû avoir lieu plus tôt.

Publicité

Rassurer la population

Mathieu Simard assure que la municipalité peut continuer à assurer des services aux citoyens. On est capable de payer le déneigement des rues. C’est juste de savoir comment on va se débarrasser de ce passif des dernières administrations sans imposer un fardeau fiscal aux citoyens , note-t-il.

Une nouvelle équipe administrative est en place. Je travaille présentement avec des passionnés. On travaille tous dans le même sens. On veut redonner la fierté aux gens de Desbiens d’habiter ici et on veut remettre la transparence , conclut-il.

Le 19 novembre, des élections auront lieu afin de remplacer le maire et un conseiller, qui ont démissionné au cours des derniers mois.