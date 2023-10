Le Conseil régional de développement prépare sa relance

Le Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue (CRDAT) veut redonner un élan à la concertation régionale.

L’organisme avait été relancé en 2015 sous la forme d’un mouvement citoyen, à la suite de la disparition de la Conférence régionale des élus. Peu actif au cours des cinq dernières années, le CRDAT mise sur un nouveau conseil d’administration, qui travaille depuis plus d’un an à sa relance. Le premier pas sera une embauche à la direction générale.

On est tout à fait vivant et le CRDAT a de belles années devant lui, promet la présidente, Maude Labrecque Denis. On s’appuie sur les bases solides posées en 2015, mais c’était nouveau comme mouvement citoyen et ça reposait sur les épaules de bénévoles. Oui, il a eu une accalmie et ensuite, avec la pandémie, ça a été plus tranquille, mais ça n’a pas empêché des gens de penser à la concertation et de se mobiliser pour lui donner une relance. On revient avec l’optique de monter une équipe permanente qui va soutenir l’organisme et la concertation régionale.

Le CRDAT dit vouloir travailler avec les acteurs locaux, les organismes, les institutions, le milieu politique et les citoyens pour favoriser le développement de la région.

On veut s’ajouter à ce qui existe déjà. Il y a plein d’acteurs très actifs en concertation régionale, mais quand on parle aux gens sur le terrain, on entend la nécessité d’avoir un lieu commun de rassemblement, accessible et flexible, qui permettrait d’échanger et co-construire des projets porteurs.

On veut être un levier pour des projets existants et, si l’on voit qu’il y a un besoin pour pousser des choses, on peut monter nous-mêmes des projets pour faire une différence , ajoute-t-elle.

Pour financer ses activités, le CRDAT mise sur les cotisations de ses membres, tant les individus que les organismes. Maude Labrecque Denis assure cependant que de nouveaux appuis seront annoncés au cours des prochaines semaines.

L’organisme soutient aussi vouloir travailler en complément des efforts mis de l’avant par la Conférence régionale des préfets.