Championne canadienne à son premier marathon, Caroline Pomerleau ne cesse de surprendre

Une victoire de Caroline Pomerleau au championnat canadien de marathon était si improbable que tout le monde a été pris de court, dimanche à Toronto. L’organisation, les commentateurs et même la principale intéressée qui, à son tout premier marathon en carrière, n’avait aucune idée qu’elle sprintait vers le titre.

La scène mettait en vedette deux coureuses de la région de Québec dans le dernier droit du Toronto Waterfront Marathon. Quelques minutes après que l’Éthiopienne Buze Diriba ait franchi la ligne d’arrivée, les organisateurs guettaient l’arrivée de la première canadienne pour la sacrer championne nationale.

Pratiquement toute la course, Anne-Marie Comeau semblait voguer vers le titre. Commentatrice de la webdiffusion, l’ex-championne Krista DuChene avait déjà commencé à analyser la victoire de l’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges avant de remarquer, à quelques centaines de mètres de l’arrivée, une petite coureuse arrivant à grands pas derrière elle.

C’est Caroline… , a balbutié DuChene, hésitant sur le nom de famille. Quatre mois après avoir causé la surprise en montant sur la 3e marche du podium du championnat canadien de 10 km, Caroline Pomerleau arrivait au sprint pour créer une encore plus grande commotion.

Ouvrir en mode plein écran Première et deuxième femmes canadiennes à franchir l'arrivée, Caroline Pomerleau (3e à partir de la gauche) et Anne-Marie Comeau (2e) courent l'une contre l'autre depuis le début de l'adolescence. Photo : Canada Running Series

F**k it , je vais m’essayer

Ne sachant pas à quel rang elle se trouvait parmi les coureuses canadiennes, l’athlète de 28 ans songeait à lever le pied, exténuée, lorsqu’elle a aperçu Comeau, son ancienne coéquipière du Rouge et Or, à quelques dizaines de mètres devant elle.

Je me suis dit : f**k it, je vais m’essayer , a raconté Pomerleau dans une mémorable entrevue d’après-course dans la langue de Shakespeare. Excusez-lui son franc-parler, elle venait d’apprendre qu’elle était championne canadienne avec un temps de 2 h 34 m 44 s. Surpris, les organisateurs ont oublié de lui sortir la banderole à déchirer à l’arrivée.

0:29 La Québécoise Caroline Pomerleau a réalisé le meilleur résultat canadien au marathon de Toronto en 2:34:44. Photo : @TOwaterfront42k/X

Spécialiste du 800 mètres durant sa carrière d’étudiante-athlète universitaire, la gagnante n’aurait jamais cru avoir un jour le meilleur sur Anne-Marie Comeau dans une course de fond.

Publicité

On court l’une contre l’autre depuis secondaire 1. On a toujours été adversaires dans les provinciaux scolaires et elle a toujours été vraiment meilleure que moi. Alors là, c’est toute une surprise de battre Comeau la comète , lance-t-elle au sujet de l’ex-Olympienne en ski de fond.

Une prof qui court

Professeur d’éducation physique au primaire, Caroline Pomerleau était de retour au travail, lundi midi, lorsque jointe par Radio-Canada. J’ai mal aux jambes. J’aurais dû demander congé, mais je n’avais pas prévu gagner et être à Toronto jusqu’à tard le soir pour un test antidopage , relate la sympathique coureuse.

N’empêche, elle n’est pas près d’oublier sa journée exceptionnelle de dimanche. J’allais là sans pression comme c’était mon premier marathon. J’étais pas du tout stressée. C’était un weekend de plaisir avec ma famille et mes amis.

Ouvrir en mode plein écran Caroline Pomerleau avait également remporté le demi-marathon de Québec, le 4 octobre dernier. Photo : Facebook Je Cours Qc

Cette idée de s’amuser à chaque sortie est d’ailleurs au cœur de la philosophie de l’athlète de 5’1’’ (1m55). Ça sonne peut-être bizarre de dire d’avoir du plaisir rendu à ce niveau-là, mais je pense que c’est important d’avoir un équilibre dans sa vie même si tu veux être athlète de haut niveau.

Publicité

Elle cite en exemple une blessure qui l’a contrainte au repos cet été. J’avais quand même ma famille, mon travail et plein de choses autour de moi qui me permettaient de vivre des beaux moments et d’autres réussites, donc ça ne m’a pas démoralisée.

Un nouveau rêve olympique

Il faut dire que la course est une histoire de couple pour Caroline Pomerleau. Sa conjointe Anouka Tremblay est également son entraîneuse. Les deux femmes font d’ailleurs fureur sur le réseau social TikTok avec des vidéos détaillant leur vie de coureuses.

2:54 Caroline Pomerleau et Anouka Tremblay avaient rencontré Radio-Canada plus tôt cet été après la 3e place de la coureuse au championnat canadien de 10 km. Photo : Radio-Canada

Le défi sera maintenant de garder ce même plaisir tout en visant les plus sommets. Car la nouvelle championne canadienne fait des bonds de géants depuis qu’elle a commencé à courir de plus longues distances, il y a trois ans.

J’aime toujours rêver plus haut, mais une étape à la fois. Maintenant que je suis dans les meilleures au Canada, j’espère être sélectionnée pour des championnats du monde dans les prochaines années.

Et les Jeux olympiques? Ce sera très difficile pour ce qui est de Paris, le standard à atteindre étant 2 h 26 m 50 s, mais le marathon est un sport où l'on peut s'améliorer jusqu'à ses 40 ans.