Depuis plus de 25 ans, le dessinateur Vincent Rioux, alias VoRo, croque les paysages de la région de Rimouski dans ses histoires dessinées ou sur diverses affiches. Une rétrospective de son travail est présentée à la galerie d'art Léonard-Parent de Rimouski jusqu'au 10 novembre.

L'artiste affirme avoir fait une sélection de ses dessins coup de cœur, avec Rimouski et son village, Le Bic, comme décor.

Ouvrir en mode plein écran Le dessinateur croque les paysages de sa région, notamment du Bic, son village. Photo : Radio-Canada

Certaines illustrations de l'exposition sont quasiment inédites. C'est le cas des affiches réalisées dans le cadre d'événements comme le Salon du Livre. Ce sont des dessins que les gens n’ont presque jamais vus , assure-t-il.

Ça m’a fait chaud au cœur de revoir des images que j’avais faites il y a 25 ans.

La rétrospective a aussi permis à l'artiste de témoigner de l'utilisation des nouvelles technologies dans sa pratique. S'il a débuté au crayon et à l'aquarelle, il travaille seulement à la tablette graphique aujourd'hui.

La technique a beaucoup changé , constate-t-il, mais ma façon à moi de dessiner, elle, reste la même.

Ouvrir en mode plein écran La galerie d’art Léonard-Parent de Rimouski présente, jusqu'au 10 novembre, une rétrospective des illustrations du bédéiste Vincent Rioux, alias VoRo. Photo : Radio-Canada

La santé mentale au cœur de sa récente BD

La seconde partie de l'exposition dévoile le travail qu'il a mené sur la santé mentale, dans le cadre de son plus récent album, intitulé L’Agent double. Un travail à quatre mains, qu'il a réalisé avec l'illustrateur François Lapierre. L'histoire, qui se déroule cette fois encore à Rimouski, suit un personnage qui vit avec la schizophrénie.

L'Agent double, c'est l’histoire dont je suis le plus fier.

À la base, on voulait s’amuser ensemble , contextualise Vincent Rioux. François a un univers très flyé, j'avais envie de travailler avec lui et ça me prenait une histoire qui pouvait supporter deux univers différents , détaille-t-il.

C'est de là que lui est venue l’idée d’un personnage schizophrène, vivant avec une vision du monde très différente de la réalité. Pour écrire son scénario, VoRo a sollicité les ressources en santé mentale du Bas-Saint-Laurent. Je voulais parler de ça, mais avec les bons mots. Je voulais avoir une histoire juste , confie-t-il.

Ouvrir en mode plein écran VoRo signe la bande dessinée « L'Agent double » avec son ami et illustrateur François Lapierre. Photo : Radio-Canada

Dès lors, les dessinateurs ont travaillé sur la même histoire, mais avec deux mondes parallèles. Sur la page de gauche, le lecteur suit l'histoire avec le dessin plus réaliste de VoRo, tandis qu'à droite, la partie imaginaire est réalisée par son partenaire.

Depuis sa sortie, le dessinateur a appris que son livre sert d'outil pour des intervenants en santé mentale, détonnant avec des brochures plus sérieuses. C’est un outil pour ouvrir la porte à la discussion , admet VoRo.

L'illustrateur confie que la pandémie a ouvert les portes pour aborder les sujets de santé mentale alors qu'avant, les éditeurs se montraient plus frileux à publier ce genre d'histoire. Maintenant on peut en parler, en rire et en discuter , assure-t-il.

Avec les informations de Michaële Perron-Langlais