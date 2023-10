Une seconde rencontre de Mireille Jean avec des commerçants du centre-ville de Chicoutimi

La conseillère municipale Mireille Jean a présenté une liste réduite d’actions pour revitaliser le centre-ville de Chicoutimi devant des commerçants du secteur lundi matin.

Implanter un système de stationnement payant, augmenter le nombre de sens uniques, créer une place de la Cathédrale, instaurer des navettes, installer des arches de bienvenue et agrandir l'hôtel de ville font partie des idées qui ont été avancées.

Lors d’une première rencontre le 12 septembre, 100 actions potentielles avaient été présentées.

Mireille Jean affirme qu'elle souhaitait consulter les commerçants pour savoir quelles actions concrétiser au cours de son présent mandat.

Une fois que les priorités sont établies, ce qu'on a fait, on est capable de demander à nos fonctionnaires d'en faire un projet réel, [de savoir] combien ça peut coûter, quelles sont les problématiques, et cetera. La deuxième des choses, c'est que bon an mal an, la Ville investit de toute façon dans son centre-ville et dans sa ville. Donc, l'idée d'avoir ces priorités-là, ces actions-là plus précises, ça permet d'orienter les actions, l'argent qu'on aurait mis de toute façon , a souligné l’ex-députée péquiste de Chicoutimi.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs idées sont proposées pour revitaliser le centre-ville de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Certains participants se sont demandé comment faire pour que ce plan ne reste pas sur les tablettes.

J'aimerais ça que les commerçants de l'ensemble du centre-ville de Chicoutimi, de l'ensemble du district de Chicoutimi, fassent front commun pour montrer qu'on est là en arrière, puis qu'on attend des résultats. Moi, j'ai envie qu'on piaffe en arrière et qu'on dise : "Ok, on a hâte qu'il se passe quelque chose" , a exprimé Shannon Desbiens, de la librairie Les Bouquinistes, sur la rue Racine.

De son côté, Alexandre Bédard, copropriétaire du bar La nuit des temps, s’est dit charmé par des idées avancées.

Moi, je pense que c'est important de s'inspirer de ce qui se fait de beau dans le monde. On voit que Mme Jean a beaucoup voyagé, nous propose des trucs qui sont très intéressants. Des fois c'est des petites idées qui ne coûtent pas cher. Oui, il y a de plus grands projets dans ce qui a été présenté, mais aussi de plus petites idées. C'est de dire : "Est-on capable de commencer quelque part?" , a exprimé Alexandre Bédard.

Avec les informations de Claude Bouchard