Un documentaire sur MySpace en préparation

Après les entreprises technologiques Blackberry, Apple et Facebook, c’est au tour du site de blogues MySpace de gagner ses lettres de noblesse dans un documentaire au grand écran.

Le film compte raconter l’ascension et la chute de ce site de blogues bien aimé des mélomanes et groupes de musique, à travers, entre autres, le regard de ses deux cofondateurs, Chris DeWolfe et Tom Anderson, et de ses propriétaires actuels. Des célébrités qui ont fait leurs débuts sur la plateforme seront également présentes.

Le documentaire est une coproduction de Gunpowder & Sky – connu notamment pour 69: The Saga of Danny Hernandez et Everybody’s Everything, ainsi que The Documentary Group, qui signe les séries Amend: The Fight for America et The Deep End.

La réalisation a été confiée à Tommy Avallone, qui a déjà dirigé les films Barney I Love You, You Hate Me et The Bill Murray Stories: Life Lessons from a Mythical Man.

Une histoire à raconter

Fondé en 2003, MySpace a eu une influence considérable sur le web 2.0 tel qu’on le connaît aujourd’hui. Véritable précurseur des réseaux sociaux, le site permettait à quiconque de se créer un blogue personnalisé, de se lier d’amitié virtuellement et d’y suivre les dernières nouvelles de personnalités publiques – surtout des groupes de musique. La plateforme a même aidé à lancer les carrières de Katy Perry, Panic at the Disco et My Chemical Romance, entre autres.

Le site a aussi pavé la voie aux Facebook, YouTube, Bandcamp et Spotify de ce monde. Le PDG de Gunpowder & Sky, Van Toffler, est persuadé que sans MySpace, il n'y aurait pas de TikTok, de Facebook, de YouTube, d'Instagram, ni d’autres réseaux sociaux , selon une entrevue accordée au site spécialisé Deadline.

MySpace était une fête à laquelle on ne pouvait participer qu'en s'asseyant devant un ordinateur, et je suis très enthousiaste à l'idée de raconter l'histoire de ce que nous sommes devenus grâce aux médias sociaux , a ajouté Tommy Avallone dans cet entretien avec Deadline.

La production n’a pas révélé de date de sortie pour le documentaire, ni s’il sera diffusé en salles et/ou sur une plateforme de diffusion en continu.

Avec les informations de Deadline