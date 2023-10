Vers un rajeunissement de l’école Le Prélude, malgré les retards

Le Centre de service scolaire (CSS) de Rouyn-Noranda a déposé le 13 octobre l’appel d’offres pour le projet d’agrandissement de l’école primaire Le Prélude. Les travaux, initialement prévus au printemps dernier, devraient être terminés d’ici à la rentrée 2025.

L'établissement désire utiliser les fonds versés par le ministère de l'Éducation pour construire un gymnase, une bibliothèque, deux classes spécialisées ainsi que quatre classes d'enseignement. Les classes spécialisées pourraient servir à l’enseignement de la musique ou encore des arts plastiques.

Un espace sera aussi ouvert pour permettre aux élèves de classes différentes de collaborer entre eux sur des projets scolaires.

Les travaux d’agrandissement avaient été annoncés en avril 2022 lors de la visite en Abitibi-Témiscamingue du ministre de l’Éducation de l’époque, Jean-Francois Roberge. Le ministre avait promis au passage une enveloppe de dix millions de dollars.

Un besoin, pas un luxe

L'école Le Prélude accueille des élèves du premier, deuxième et troisième cycle du primaire. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Les travaux d’agrandissement sont décrits comme nécessaires par Francis Côté, directeur par intérim du Service des ressources matérielles au CSS de Rouyn-Noranda. Faute d’agrandissement, des élèves pourraient changer d’écoles en raison du lotissement dans le district de Rouyn-Sud, prévient-il.

Nos écoles sont un petit peu saturées, mentionne M. Côté. L’ajout de classes nous permettra peut-être d’éviter d’avoir des choix déchirants à faire dans la délimitation des quartiers, c’est-à-dire d’envoyer des enfants vers d’autres écoles et de perdre le sentiment d’appartenance au quartier.

Conformément aux normes du ministère de l'Éducation, les nouvelles classes seront plus grandes que celles déjà existantes. Photo : Facebook : Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda - CSSRN

La direction de l’école Le Prélude compte s’agrandir, mais aussi lui refaire une beauté. Francis Côté précise que les travaux permettront par exemple de remplacer et d’agrandir des fenêtres existantes ou encore de rénover les blocs sanitaires.

Les nouvelles sections de l'école seront ventilées et climatisées, mais le CSS de Rouyn-Noranda soutient être à la recherche de solutions pour atténuer les vagues de chaleur dans les écoles déjà existantes.

Notre objectif ce n’est pas de climatiser l’air au sens technique, mais vraiment de traiter l’air pour réduire les points chauds et abaisser un peu les niveaux d’humidité en été. [...] Pour l’existant, c’est plus complexe à mettre en œuvre. [...] On travaille pour implanter des solutions de ventilation et de climatisation dans toutes nos écoles à moyen terme , explique Francis Côté.

Retards multifactoriels

Le CSS de Rouyn-Noranda pointe plusieurs causes pour expliquer les retards dans les travaux, qui devaient initialement commencer au printemps dernier.

C’est peut-être le travail des nombreuses itérations qu’il y a eu entre nos professionnels, le ministère et les équipes de spécialistes, ajoute Francis Côté, directeur par intérim du Service des ressources matérielles. Il y avait de grandes questions à répondre pour être sûr de bien aligner le projet et de bien arrimer le volet technique au volet budgétaire.

S’il n’y a pas eu d’ anicroches , M. Côté espère que le projet attirera des soumissionnaires, bien qu’il soit conscient des risques. On n’est jamais à l'abri [de ne pas obtenir de soumissions], dit-il, mais nous avons mis toutes les chances de notre côté [...] en trouvant un équilibre entre la complexité du projet et le respect du programme du ministère.

Les écoles Monseigneur Rhéaume et Pie X, qui forment aujourd'hui l'école Le Prélude, ont été construites en 1955 et 1960. Le lien qui les unit a été créé en 2011.