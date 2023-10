Manque de preuves sur la fixation alléguée du prix de l’essence en Gaspésie

Il manque de preuves pour déterminer s'il y a une fixation frauduleuse du prix de l'essence en Gaspésie. C'est ce qu'a répondu le sous-commissaire intérimaire du Bureau de la concurrence du Canada aux deux députés caquistes de la région, qui lui ont demandé d'enquêter sur cet enjeu en juillet dernier.

Dans une lettre obtenue par Radio-Canada, Pierre-Yves Guay, sous-commissaire intérimaire, explique la disparité des prix entre la Gaspésie et les autres régions du Québec par des facteurs qui ne relèvent pas forcément de comportements anticoncurrentiels.

Le manque d’intensité concurrentielle locale, la taille et le type de détaillant d’essence dans les régions comparées, les coûts de transport et de commercialisation [qui] augmentent lorsque les tensions mondiales ou régionales accrues entraînent une hausse de la spéculation , énumère-t-il.

Dans sa lettre, M. Guay rappelle la nécessité de fournir des preuves qui pourraient servir à identifier des fautes.

Or, pour le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, cette réponse est insatisfaisante.

J’aimerais comprendre pourquoi les Gaspésiens et les Gaspésiennes sont plus souvent qu’autrement [...] confrontés à un prix plus élevé que la norme , dit-il. Si personne n’est capable de nous fournir une réponse, j’estime qu’il y a un problème , ajoute M. Sainte-Croix.

Ouvrir en mode plein écran La population gaspésienne a subi des hausses du prix de l'essence ces dernières années. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Les défis d'identifier les violations de la loi

Établir qu'il y a violation de la Loi sur la concurrence est un défi, car constater une hausse de prix ne constitue pas en soi une preuve, selon Jean-Thomas Bernard, professeur à la faculté de science économique à l'Université d'Ottawa.

Il y a énormément de plaintes, c’est le domaine le plus actif en ce qui a trait aux plaintes, mais il n’y a pas beaucoup de condamnations, car on n’est pas capable de documenter qu’il y a eu explicitement coordination entre les distributeurs , explique M. Bernard.

Pour cela, il faudrait pouvoir fournir au bureau de la concurrence un enregistrement d'appel téléphonique ou de la documentation faisant état d’une fixation frauduleuse des prix, selon M. Bernard.

En attendant, des solutions existent pour diminuer sa consommation d’essence comme le transport collectif ou l’utilisation de véhicules moins énergivores, lorsque cela est possible, souligne le professeur.

Le 18 septembre, Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, ainsi que Catherine Blouin, députée de Bonaventure, ont fait parvenir une deuxième lettre au Bureau de la concurrence pour apporter des observations supplémentaires quant au prix de l’essence plus élevé en Gaspésie qu'ailleurs dans la province.