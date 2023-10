Meurtre à Stoneham : début des procédures pour l’un des accusés

Le mystère entourant le meurtre d'Achraf Thimoumi, retrouvé assassiné à Stoneham en août dernier, se dissipera tranquillement. Les audiences de l’enquête préliminaire se sont ouvertes lundi au palais de justice de Québec pour le procès de Keven Prévost-Bouchard, un des accusés du meurtre au premier degré.

Les témoins policiers ont expliqué comment s’est déroulée l’enquête sur la scène du crime, mais tous les éléments de preuve discutés pendant ces audiences sont frappés d’une ordonnance de non-publication.

Keven Prévost-Bouchard a suivi les audiences à distance depuis la prison de Roberval.

Les audiences se poursuivront encore devant la juge Rachel Gagnon pour quelques jours cette semaine au palais de justice.

Rappel des faits

Achraf Thimoumi, un homme de 20 ans, originaire du Maroc, avait été retrouvé sans vie, en août 2022, dans une auto stationnée sur le chemin des Familles à Stoneham, près de l’intersection avec le boulevard Talbot.

Quelques mois plus tard, en octobre, deux hommes de 35 et 34 ans, Keven Prévost-Bouchard et Éric Guénette, sont arrêtés et accusés de meurtre au premier degré dans le dossier. Le premier était déjà détenu depuis septembre à la prison de Roberval pour une histoire de vol à main armée à Dolbeau-Mistassini.

La Sûreté du Québec (SQ) avait indiqué dans un communiqué que l’enquête tendait à démontrer que le crime était lié au monde des stupéfiants.

En mars, Éric Guénette s'était adressé à la Cour supérieure dans l'espoir de recouvrer sa liberté, en attendant son procès, mais le juge Louis Lemay a décidé de le garder derrière les barreaux.

Keven Prévost-Bouchard n'a pas demandé à être remis en liberté, durant le processus judiciaire.