Présidence de l’ACF : un face-à-face entre Denis Simard et Edgard Assoua le 26 octobre

Les deux candidats en lice pour la présidence de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Edgard Assoua et Denis Simard, auront l'occasion de faire valoir leur vision et leurs idées lors d'un débat organisé par Radio-Canada. Le tout sera diffusé sur le site web d'ICI Saskatchewan le 26 octobre prochain, à 15 h.

La discussion entre les deux candidats sera dirigée par l'animateur de Point du jour, Fred Harding.

Les questions du public sont attendues à l'adresse debatacf@radio-canada.ca.

Le vote pour élire le prochain président de l' ACF est prévu le 1er novembre 2023. Une journée de vote par anticipation est également organisée le 28 octobre, entre 12 h et 16 h.

Denis Simard : la Fransaskoisie au cœur des décisions

Denis Simard, qui brigue un troisième mandat, se définit comme le porte-voix de la fransaskoisie. Il indique vouloir travailler dans la transparence et la redevabilité .

Denis Simard dresse un bilan positif de ses deux précédents mandats. (Photo d'archives)

Les citoyens fransaskois et citoyennes fransaskoises aux cœurs de mes décisions , affirme-t-il dans une vidéo de campagne.

Nous travaillons dans la transparence et tous nos documents, comme les rapports financiers ou procès-verbaux, sont disponibles , ajoute Denis Simard dans une autre vidéo. On est coté à la plus haute note par les auditeurs, ceux qui font l’analyse des finances de l’ ACF.

Le candidat dresse également un bilan positif de ses deux précédents mandats à la présidence de l'organisme, notamment en ce qui concerne la communauté LGBTQ+ , l’inclusion des nouveaux arrivants [...] les femmes et les jeunes .

Edgard Assoua : pour l'épanouissement de la Fransaskoisie

De son côté, le président de l’Association des parents fransaskois, Edgard Assoua, brigue la présidence de l’ ACF pour la première fois.

Lors d'une précédente entrevue avec Radio-Canada, en juillet dernier, Edgard Assoua expliquait vouloir redonner à la fransaskoisie. (Photo d'archives)

Selon ses publicités de campagne, M. Assoua compte travailler pour l'épanouissement et la pérennité de la communauté fransaskoise, l’ajout de places additionnelles dans les centres de petite enfance ou encore l’augmentation des cibles touchant l’immigration francophone .

Lors d'une entrevue avec Radio-Canada en juillet dernier, le candidat affirmait que les enjeux entourant l'éducation lui tenaient particulièrement à cœur. Il plaidait aussi pour une plus grande collaboration entre les divers organismes fransaskois.

Deux courses régionales à surveiller

Outre ces deux candidats à la présidence de l’ ACF , les candidats aux postes de députés de l’organisme communautaire auront eux aussi l'occasion de présenter leurs projets pour tenter de se faire élire.

Les candidats aux deux postes vacants du district de Saskatoon, Geoffrey Carter, Thomas Pomerleau et Monique Ramage, participeront à un tour de table le 18 octobre à l'émission Point du jour.

Les candidats du district de Regina, Sylvestre Sinizanye et Christiane Soucy, participeront quant à eux à un tour de table le 19 octobre, également au micro de Point du jour. Un seul poste est à pourvoir dans la capitale saskatchewanaise.