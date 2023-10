Selon la CNESST, des émanations provenant du mélange de produits de buanderie ont forcé l’évacuation, vendredi, des Ateliers Léopold-Desrosiers, une entreprise de Matane qui emploie des personnes ayant divers types de limitations.

Deux produits n’avaient pas à être mélangés, ce qui a provoqué des émanations, explique Isabelle Raymond, responsable des communications pour la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

On a transvidé un javellisant avec un adoucissant, [...] c’est une solution basique et une solution acide. Donc, les deux ensembles ne vont vraiment pas ensemble. Et ça a créé des émanations.