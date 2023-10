Près de 800 délits environnementaux ont été constatés en Estrie au cours des deux dernières années. Or, selon des données obtenues par Radio-Canada, seulement une cinquantaine d’amendes ont été imposées. Une situation que déplorent plusieurs experts.

Par ailleurs, une seule amende visant à sanctionner une infraction commise en 2021 ou en 2022 a atteint 10 000 $, soit la limite prévue par la loi. Plus précisément, le montant moyen des sommes perçues était d’environ 4500 $.

Les sanctions, pour une grosse entreprise du moins, ne sont pas suffisantes pour être dissuasives. C’est clair que dans plusieurs cas, on peut se demander si c’est plus rentable d’absorber l’amende que de respecter la loi , estime Me Merlin Voghel, avocat au Centre québécois du droit de l’environnement, un regroupement d’avocats spécialisés en la matière.

Selon Me Voghel, le signalement de plusieurs centaines d’avis de non-conformité l’an dernier, sans imposer un nombre suffisant d’amendes , envoie un mauvais message aux grands pollueurs de la province.

Si un policier interceptait 417 conducteurs pour des infractions routières, mais ne remettait que 27 constats d’infraction, trouveriez-vous ça acceptable?

En réponse aux questions de Radio-Canada, le ministère de l’Environnement assure par écrit que le contrôle environnemental applique rigoureusement les lois et règlements.

Le ministère précise également que chaque manquement fait l’objet d’une évaluation et que la mesure appliquée dépend notamment de la gravité objective de l’acte reproché, de la vulnérabilité du milieu touché , du caractère répétitif du manquement et de l’historique environnemental du contrevenant .

Le Camping Havana Resort : pire délinquant de la région

Responsable de 11 infractions à la Loi sur la qualité de l’environnement au cours des deux dernières années, soit le plus grand nombre pour une même entreprise de la région, le Camping Havana Resort de Maricourt s’est vu imposer une seule amende de 5000 $.

Les manquements commis par le Camping Havana Resort concernent notamment des travaux dans des milieux humides sans autorisation et des travaux sur des installations de traitement des eaux, selon les informations obtenues auprès du ministère de l’Environnement.

Questionné par Radio-Canada, le représentant du Camping Havana Resort, Dominic Perrier, explique avoir mis plusieurs mesures en place afin de se conformer aux exigences environnementales en vigueur.

On a engagé un entrepreneur général pour chapeauter les travaux. On a engagé un ingénieur forestier qui est responsable de toutes les communications avec [le ministère de] l’Environnement. On a engagé un ingénieur civil pour tous les travaux et un ingénieur spécialisé en eau potable , soutient-il.

Dominic Perrier assure également que les infractions commises avant juillet 2021 n’ont rien à voir avec les gestionnaires actuels. Le représentant précise qu’une entreprise locataire enregistrée sous le nom de Club Havana Resort était alors responsable des opérations. Selon les documents officiels du ministère de l’Environnement, cette entreprise a été tenue responsable de deux infractions.

Or, dans un jugement rendu par la Régie des alcools, des courses et des jeux datant de mars 2023, dans le cadre d’une démarche du Camping Havana Resort visant à obtenir un permis d’alcool, le Tribunal retient que M. Dominic Perrier est le seul véritable, sinon le plus important dirigeant de l’entreprise.

Les juges administratifs notent aussi que M. Perrier a toujours été présent dans la gérance de l’établissement tant sous l’exploitation du [Club Havana Resort] que celle du [Camping Havana Resort]. Le jugement de la Régie des alcools a cependant été porté en appel par l’entreprise.

Plusieurs autres récidivistes

Plus d’une vingtaine d’autres entreprises et particuliers de l’Estrie ont commis deux infractions ou plus au cours des deux dernières années. Le ministère de l’Environnement n’a cependant jamais imposé plus d’une amende par contrevenant.

Nexkémia Pétrochimie, établie à Mansonville, a aussi été responsable de 4 infractions au cours des deux dernières années. L’entreprise a été mise à l’amende, à hauteur de 10 000 $, pour avoir rejeté un contaminant dans l’environnement au-delà de la concentration déterminée par la loi.

Selon les registres du ministère de l’Environnement, une révision du dossier est en cours à la demande de l’entreprise. Il s’agit de l’amende la plus élevée remise en Estrie au cours de cette période.

La présence d’autant de récidivistes dans la région inquiète Jacinthe Caron, co-directrice du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie.

Dans le cas d’une deuxième ou d’une troisième infraction, je suis d’avis qu’on devrait avoir de plus grosses amendes. On parle d’entreprises qui connaissent le système et qui se disent que ça pourrait valoir la peine de commettre une infraction , explique-t-elle.

Dans le cas du Camping Havana Resort, Me Voghel juge que les nombreux avis de non-conformité signalés ne sont pas suffisants pour dissuader l’entreprise à commettre d’autres infractions.

Il faut sévir avec de plus gros montants. On voit que malgré plusieurs signalements, ça se répète. À ce moment-là, le ministère doit intervenir plus sévèrement , soutient-il.

Des dossiers bientôt devant les tribunaux

Dans les cas de violations plus sévères, le ministère de l’Environnement peut intenter des poursuites pénales à l’endroit des contrevenants. En cas de culpabilité, des amendes pouvant atteindre 6 M$ peuvent être imposées.

Aucun manquement commis dans les deux dernières années n’a cependant fait l’objet d’une telle déclaration de culpabilité en Estrie.

Pour l’avocat Merlin Voghel, cela s’expliquerait notamment par la complexité des recours pénaux et le manque de ressources du ministère de l’Environnement.

Quand on regarde les registres publics, on voit clairement qu’il y en a très peu. On a l’impression qu’on utilise les petites amendes pour éviter d'entreprendre des recours pénaux, qui arrivent très rarement à terme, même quand il est question d’infractions majeures , explique-t-il.

La dernière déclaration de culpabilité au pénal impliquant une entreprise estrienne concerne d’ailleurs le Camping Havana Resort, pour des manquements commis en 2020. Quatre amendes, totalisant 158 000 $, lui avaient alors été imposées.

L’entreprise avait alors omis de se conformer à certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement, concernant principalement ses installations de traitement des eaux usées. Depuis, le Camping Havana Resort soutient avoir remédié aux situations reprochées.

Malgré cette condamnation, Me Voghel considère que des sanctions encore plus sévères auraient pu être imposées.

La loi prévoit des amendes qui peuvent atteindre 6 M$. Ici, on a donné des amendes qui sont seulement de 2000 $ au-dessus du minimum prévu. Ça manque un peu de fermeté , lance-t-il.

Selon des informations obtenues auprès du ministère de l’Environnement, 19 autres dossiers seraient par ailleurs actuellement en processus d’enquête ou en processus d’analyse auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en Estrie.

Seulement la pointe de l’iceberg ?

Des données fournies par le ministère de l’Environnement démontrent que 75 inspecteurs sont chargés de faire respecter la Loi sur la qualité de l’environnement en Estrie et en Montérégie. Il s’agit du secteur ayant le plus grand nombre d’inspecteurs au Québec.

Malgré tout, l’avocat Merlin Voghel estime que plusieurs manquements pourraient être inconnus du ministère.

Ça fonctionne par plainte. Les inspecteurs ne peuvent pas tout voir, alors c’est sûr qu’il y en a plus qu’on pense.

C’est sûr qu’on aurait toujours besoin de plus d’inspecteurs, mais je pense qu’il y a aussi du travail en amont à faire. Ça peut passer par de la sensibilisation en construction ou en agriculture, mais ça peut aussi passer par plus de plaintes de la population , estime pour sa part Jacinthe Caron.

De son côté, Me Voghel espère une réforme du régime de sanctions actuellement en vigueur au Québec, en passant notamment par un rehaussement des montants des amendes.

En ce moment, c’est des sommes fixes, presque risibles. On devrait donner une plus grande discrétion au ministère pour qu’il puisse sanctionner avec plus de sévérité les infractions environnementales , remarque-t-il.

Le ministère de l’Environnement a refusé de nous accorder une entrevue ou de répondre à nos questions à ce sujet.