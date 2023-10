Les nombreux milieux humides du Nord de l’Ontario et leur protection nuisent au développement économique de la région et leur développement devrait être révisé, selon une étude présentée par l’Institut des politiques du Nord.

Le rapport intitulé La politique provinciale aux terres humides assèche les possibilités économiques dans le Nord , rédigé par Don et Laura McConnell, un duo père-fille de chercheurs, demande à la province de réviser ses politiques en ce qui concerne les milieux humides du Nord de l’Ontario.

Selon Don McConnell, qui est ancien planificateur urbain pour la Ville de Sault-Sainte-Marie, l’approche de l’Ontario de non-développement des milieux humides s’applique bien dans un endroit où ces milieux sont rares, comme dans le Sud de la province, mais pas dans le Nord, où ceux-ci sont abondants.

Ouvrir en mode plein écran Don McConnell est coauteur de l'étude. Photo : Institut des politiques du Nord

Le tiers de l’Ontario est composé de milieux humides, et plus de 90 % de ceux-là sont dans le Nord de l’Ontario et la plupart sont des terres de la couronne déjà protégées , explique M. McConnell.

Le rapport émet donc la recommandation de mettre en place la protection des terres humides sur une base régionale plutôt que provinciale et donc de permettre aux municipalités et aux régions de déterminer elles-mêmes leurs milieux humides à protéger.

Les municipalités ont perdu, depuis 2005, la capacité d'analyse et de prendre des décisions en ce qui concerne les milieux humides, les évaluations sont très chères pour de petits développements et plusieurs villes ont dont pris l’approche de ne plus tenter de développer ces terrains.

L’étude explique que l'état actuel des choses force l’évaluation des milieux humides pour s’assurer que ceux-ci ne soient pas importants au niveau provincial , un processus long et coûteux selon lui.

On indique dans l’étude que, contrairement au sud de la province, la demande pour le développement dans les milieux humides est mineure et sert surtout à des projets pour développer pour maintenir la population du Nord de l’Ontario.

Publicité

M. McConnell rappelle que les changements recommandés dans l’étude ne pourraient pas ouvrir la porte à des mégaprojets comme des mines en milieu humide, puisque ces projets sont déjà encadrés par d’autres types de lois ontariennes sur la protection de l’environnement.

Des milieux humides abondants et mal évalués

Daniel Campbell, qui est consultant pour la firme environnementale Birchbark Environmental Research et ancien professeur de l’Université Laurentienne, affirme que si cette mesure est mise en place dans la province, un important travail de rattrapage s’impose.

On n’a pas fait nos devoirs, on n’a pas fait vérifier quels sont les milieux importants qu’on devrait sauvegarder ou ne pas toucher , explique-t-il.

M. Campbell affirme que ce pouvoir ne devrait pas être seulement déposé entre les mains des municipalités puisque celles-ci n’ont pas l’expertise nécessaire.

Il y a des gens au niveau provincial dans les agences dans le Nord qui ont cette expertise-là et il faut les inclure, il faut selon moi donner plus d’outils et plus de capacité au niveau provincial pour pouvoir répondre à ces questions-là.

Daniel Campbell affirme qu’il serait aussi intéressant d’explorer un système de compensation pour les milieux humides, afin de permettre d’ajouter des milieux protégés qui seraient offerts en échange de milieux qui seraient retirés, un système vu ailleurs, notamment à Brampton.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario n’a pas pu répondre à temps à nos demandes d’information.