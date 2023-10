Les corbeaux capables de raisonnement statistique

On savait que les corbeaux étaient capables d’utiliser des outils, qu’ils possédaient une pensée abstraite et des compétences mathématiques et qu'ils réfléchissaient avant de prendre des décisions.

Les travaux de la biologiste Melissa Johnston et de ses collègues de l’Université de Tübingen, en Allemagne, montrent maintenant que ces oiseaux sont capables d'inférence statistique, une capacité mentale également observée chez les grands singes, les macaques, les girafes et certains perroquets.

L'inférence statistique, c’est la capacité à utiliser des informations limitées pour tirer des conclusions sur la probabilité d'un événement. Elle est essentielle à la prise de décision en cas d'incertitude , notent les chercheurs dans leurs travaux publiés dans la revue Current Biology (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Nous montrons que les corbeaux sont capables d'associer des probabilités de récompense mémorisées pour en déduire des décisions maximisant la récompense. […] Notre étude fournit des preuves irréfutables de la prise de décision en fonction de la fréquence relative des récompenses.

Repères Les corbeaux et corneilles font partie de la famille des corvidés (Corvidae), des oiseaux passereaux comptant 25 genres et 130 espèces, dont les geais et les pies;

La cinquantaine d’espèces de corbeaux et de corneilles appartiennent au genre Corvus.

Contrairement aux autres espèces de corvidés qui ne colonisent pour la plupart qu’un seul continent, les espèces de corbeaux et de corneilles présentent une vaste répartition à l’échelle planétaire.

L'inférence statistique

L'inférence statistique est basée sur l'influence de l'expérience antérieure d'un choix sur la probabilité de faire ce choix à nouveau.

Cette capacité cognitive implique l'utilisation d'informations limitées sur une situation pour tirer des conclusions et prendre des décisions.

Par exemple, chez l'humain, elle pourrait se traduire par le choix d'un restaurant plutôt qu'un autre en fonction de l'affluence probable dans les deux commerces.

L’expérience

Les deux corbeaux ont d’abord été entraînés à picorer des images sur un écran tactile pour obtenir des friandises.

Ensuite, l’expérience a été complexifiée pour inclure le concept de probabilité. Ainsi, chacun des coups de bec sur les images ne menait pas nécessairement à une récompense. Les corbeaux ont ainsi appris à associer des images spécifiques à différentes chances d'obtenir une récompense.

Puis, finalement, les corbeaux ont été entraînés à associer neuf images différentes avec des probabilités de récompense en friandise allant de 10 % à 90 %. Après 10 jours d'entraînement et plus de 5000 essais, les biologistes ont constaté que, lorsqu'ils étaient en présence de plusieurs images, les corbeaux choisissaient celle associée à la probabilité de récompense la plus élevée dans plus de 75 % des cas.

Selon les chercheurs, ces résultats montrent la capacité de ces oiseaux à utiliser l'inférence statistique.

Cela confirme l'idée que les corbeaux peuvent apprendre et appliquer avec souplesse les informations probabilistes acquises au cours d'expériences antérieures lorsqu'ils font des déductions statistiques , notent les auteurs des travaux.

L’équipe allemande a repris l’expérience après un mois de pause, sans toutefois que les oiseaux poursuivent leur entraînement. Les corbeaux se sont souvenus des probabilités de récompense et ont choisi le nombre le plus élevé à chaque fois.