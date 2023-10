170 travailleurs venus des Philippines vont travailler dans les foyers de soins du N.-B.

Silver Pia Lopez rêvait de venir au Canada. Son rêve a été exaucé lorsqu’elle a accepté de quitter son pays, les Philippines, et voyager plus de 13 000 kilomètres pour venir travailler dans un foyer de soins à Campbellton, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Elle est l'un des 170 travailleurs de la santé qui vont venir prêter main-forte à la province.

À peine a-t-elle débarqué de l’avion à l’Aéroport régional de Bathurst, vendredi, qu’elle a hâte de goûter à sa nouvelle vie en Acadie.

Infirmière depuis une dizaine d’années, elle s’est laissée tenter lorsque la mission du Nouveau-Brunswick visant à recruter des préposées pour huit foyers de soins s’est présentée dans son pays, en février.

Silver Pia Lopez arrive à l'Aéroport régional de Bathurst. Elle a franchi plus de 13 000 kilomètres pour venir travailler dans un foyer de soins au Nouveau-Brunswick.

Je devais saisir cette occasion , affirme-t-elle.

Elle voit de nombreux avantages à quitter son pays d’origine : meilleurs salaires, meilleures conditions de vie, meilleure éducation, soins de santé gratuits. Même la neige, chose qu’elle n’a jamais connue, l’intrigue.

Aux Philippines, nous avons la saison des pluies et la saison sèche. Je suis très excitée de voir la neige. Ce sera différent , mentionne-t-elle.

La première de plusieurs préposées étrangères

Silver Pia Lopez est la première d’une vingtaine de préposées venant des Philippines qui vont emménager à Campbellton pour y travailler. Au total, elles seront 170 à venir prêter main forte dans huit foyers de soins de la province.

Wayne McWilliams, PDG du foyer de soins de Campbellton, l’a accueillie les bras ouverts à son débarquement d’avion.

Wayne McWilliams dirige le Foyer de soins de Campbellton.

Confrontés à une importante pénurie de main-d’œuvre qualifiée, les foyers de soins du Nouveau-Brunswick continuent de recruter activement à l’étranger pour assurer le bon fonctionnement de leur établissement.

Un effort concerté entre le ministère du Développement social, le ministère de la Santé et l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick s’est transformé en mission de recrutement aux Philippines.

Des représentants de huit foyers de soins ont pris part à ce voyage et ont rencontré des candidats qualifiés pendant neuf jours en février.

Nous avons été très chanceux de pouvoir recruter des préposées prêtes à venir travailler chez nous. [...] Pour nous, ç'a été une mission très fructueuse , estime Wayne McWilliams.

Pas de problème avec la langue

La question de la langue ne sera pas un problème, assure le PDG du foyer de soin, même si ces travailleurs sont anglophones dans une région à majorité francophone. Il affirme que les résidents, qu'ils soient unilingues ou bilingues, peuvent être soignés dans la langue de leur choix.

On jumelle les personnes anglaises et françaises parce que pour nous, la langue est secondaire à l'intérieur. C'est important qu'ils puissent communiquer et qu'on puisse les comprendre. Mais on a à notre disposition assez de personnel pour être capable de les servir dans la langue de leur choix , poursuit-il.

Silver Pia Lopez vient des Philippines pour travailler dans un foyer de soins à Campbellton.

Cette aide venue des Philippines va aussi soulager son personnel soignant fatigué après trois ans de pandémie, précise le PDG du foyer de soins de Campbellton, qui comprend 85 lits.

Nos employés ont travaillé très fort. Ils ont vécu la pandémie de COVID-19. On leur apporte de l’aide et du renfort , soutient Wayne McWilliams.

Ces nouveaux travailleurs bénéficieront d’un logement temporaire, le temps de s’acclimater à leur nouveau milieu de vie.

Je suis excitée d’être la première , se réjouit Silver Pia Lopez. Je suis très reconnaissante de pouvoir venir travailler au Canada. J’ai hâte de rencontrer les résidents et mes nouveaux collègues de travail.

