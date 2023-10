Un conteur aux portes des Paspéyas

Patrick Dubois, le conteur à la barre des spectacles de La petite grève de Carleton-sur-Mer, met le cap sur Paspébiac. Jusqu’au 25 octobre, l’artiste mène une véritable chasse aux histoires en s’arrêtant dans les chaumières et les lieux publics afin de s'assurer que ces récits demeurent bien vivants.

Le projet, piloté par la Ville, a été lancé dimanche après-midi au centre culturel de Paspébiac. Dans le cadre de ce projet intitulé Chronique de faits d'hier, Patrick Dubois racontera des histoires, mais s’en fera aussi raconter.

La Municipalité de Paspébiac est venue me chercher pour que j’aille faire des recherches sur le terrain […] pour aller découvrir les histoires, l’imaginaire de Paspébiac pour pouvoir d’abord en faire l’inventaire et ensuite, en laisser une trace , raconte le principal intéressé à l'émission Bon pied, bonne heure.

Ouvrir en mode plein écran Le conteur Patrick Dubois lors d'une prestation à Mont-Louis (Photo d'archives) Photo : René Faulkner

Le conteur a par le passé échangé des histoires contre l’hospitalité , au Québec et en France, dans le cadre de tournées bien singulières reposant sur la générosité et l'accueil d'étrangers. C'est cette façon de faire, qui s’apparente à celle des quêteux d’autrefois, qui a été retenue pour Chronique de faits d’hier.

Ça permettait vraiment une belle proximité avec les gens, de créer un contact réel et sincère et d’aller chercher des histoires. C’est beaucoup pour ça que la Municipalité a fait appel à moi, cette capacité-là à entrer dans l’intime, à être près des gens et à créer un vrai lien avec eux , relate Patrick Dubois.

Les histoires que je raconte serviront un peu de prétexte, vont me permettre de rentrer chez les gens, de leur raconter des histoires et tout d’un coup, ça va délier des langues.

Le Gaspésien ne souhaite pas revisiter des faits historiques déjà maintes fois répertoriés, mais plutôt consigner de petites histoires, ou du moins, les espèces de débordements de l’histoire, tout ce qui est non vérifiable et pas nécessairement factuel, mais qu’on dit d’une maison à l’autre .

Ouvrir en mode plein écran Patrick Dubois, lors de sa tournée intitulée Colportage, en Bretagne. Le conteur s'y est rendu à l'hiver 2020. Photo : Patrick Dubois

Sorcières, hommes forts, apparitions surnaturelles : les versions se complémenteront ou se contrediront d’une maison ou d’une famille à une autre, contribuant à construire les chapitres d’un patrimoine immatériel coloré . Ça va faire boule de neige , image M. Dubois.

Souvent, les gens n’ont pas l’impression que ces histoires-là ont de la valeur. On pense que ce sont des anecdotes familiales ou des histoires de village, trop anecdotiques, pas assez [merveilleuses] , ajoute l’artiste, qui n'a pas cette vision des choses.

Selon lui, ces récits peuvent plutôt, en y prêtant attention, révéler une créativité hallucinante . On va espérer rendre hommage à ces histoires-là , lance-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La ville de Paspébiac (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En plus des domiciles de volontaires, Patrick Dubois se rendra dans certains lieux publics propices aux rassemblements et aux rencontres. Il compte se mêler à la vie du village , à l’image d’un voyageur de passage qui a le temps de tendre l’oreille et qui a le temps pour les cafés et les bancs de parc .

Publicité

Un recueil sera lancé le 25 novembre prochain; il rassemblera des histoires racontées depuis bien longtemps dans les chaumières de Paspébiac, mais aussi ce que les mémoires trouées ont pu y ajouter au fil du temps.

Patrick Dubois espère d’ailleurs que ce recueil traînera sur les tables de salon et sur les tables de cuisine et qu’il servira aux Paspéyas à se souvenir collectivement .

Avec les informations de Marie-Claude Tremblay