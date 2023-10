Le NPD dénonce l’inaction du gouvernement provincial dans les enjeux du système de santé

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan a indiqué que les hôpitaux de la province sont débordés, lors d’une conférence de presse lundi.

Des porte-parole de l’opposition officielle ont aussi dénoncé les priorités du gouvernement provincial en déplorant le manque de ressources et la surcharge de travail chez le personnel de la santé.

Selon Vicky Mowat et Matt Love, le premier ministre Scott Moe délaisse le système de santé pour favoriser les débats sur la politique d’identité de genre dans les écoles. Cette nouvelle politique rendrait obligatoire le consentement parental lorsque les enfants de moins de 16 ans changent de nom ou de pronom à l'école.

Le NPD de la Saskatchewan précise que le débat sur la politique d’identité de genre est une façon de distraire le public d’un enjeu important qu’est la santé.

Le Parti saskatchewanais essaie de distraire de leur bilan. Sous le leadership de Scott Moe, il y a eu un effet domino d’échecs dans le système de santé.

De son côté, le ministère de la Santé soutient que l’Hôpital Royal universitaire de Saskatoon connaît une hausse de demandes de services. Selon lui, cette hausse n’est pas inhabituelle à cette période de l’année en raison de la reprise des classes et des activités intérieures qui augmentent avec la baisse des températures.

Le ministère soutient que l’Autorité de la santé de la Saskatchewan ( SHA ) ajoute des lits et des médecins pour tenter de répondre à la demande.

Plusieurs interruptions de services d’urgence

Selon l’opposition officielle, la situation est d’autant plus inquiétante dans les milieux ruraux, surtout à cause des interruptions de services dans des endroits plus éloignés.

Publicité

Le NPD note, par exemple, que la communauté de Broadview, située à 150 kilomètres à l’est de Regina, n’a plus accès aux services de soins aigus depuis juin 2021.

Il dénonce aussi l’interruption temporaire des services d’urgence à l'Hôpital Canora, au Centre de santé Galloway et au Centre de santé de Biggar.