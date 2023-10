Le Festival d'Halloween Nöktanbul a débuté hier, à Batiscan. Près de 400 visiteurs de tous les âges ont pris part aux activités de la première soirée. Les organisateurs attendent autant de personnes ce samedi.

Le Festival Nöktanbul est un événement qui fusionne le théâtre immersif, la maison hantée et le jeu d'évasion. La programmation met de l'avant les arts vivants et visuels durant les nuits de la fin du mois d'octobre.

En entrevue téléphonique, la directrice artistique, Anne-Renaud Deschênes, se réjouit du nombre de visiteurs qui se sont présentés vendredi. Nous attendons le même nombre pour ce samedi soir , indique-t-elle.

Anne-Renaud Deschênes souligne la popularité des ateliers de création de marionnettes et que c'est vraiment un gros succès . La soirée d'hier a permis de sortir pour la première fois , la nouvelle mascotte Nök. Il s'agit d'une marionnette géante, illuminée et créée par les participants. La jeune, Élise Godon âgée de 14 ans, a agi à titre de manipulatrice.

L’oeuvre de toute une communauté

Les travaux se sont échelonnés sur plusieurs mois. Les derniers jours ont permis d'achever les décors, de déployer les intrigues finales et de déposer le coffre aux trésors à sa place.

Plus ça va, plus c'est gros, plus c'est spécial, plus c'est magique.

On trouvait qu'à l'Halloween, c'était rendu qu'il n'y avait presque plus de personnes qui décoraient, ici dans le village , raconte Martin Garand, bénévole et électromécanicien de métier.

Ouvrir en mode plein écran Martin Garand profite de son expertise et de son ingéniosité pour construire une tête de dragon mécanique s'activera automatiquement. Le détail des écailles est fait avec des pistaches qu'il a collées. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Le Festival Nöktanbul a pris de l'ampleur au fil des années. Le directeur des loisirs de la municipalité de Batiscan, Stéphane Rouette, explique que c'est à partir d'un projet de construction d'une maison hantée que le Festival Nöktanbul a vu le jour. En 2010, on a eu un déclencheur qui s'appelle Martin Garand. Il est venu nous voir pour nous dire que l'activité d'Halloween pourrait être encore plus le [fun] .

Stéphane Rouette ajoute que c'est à partir de ce moment que des équipes se sont ralliées pour construire des décors, avec zéro budget . On prenait des articles à partir de la récupération, on faisait des décors et les enfants s'impliquaient pour monter des bouts de structure .

Ça a motivé les gens à s'impliquer et c'est devenu une roue qu'on est plus capable d'arrêter.

Près de 170 jeunes du primaire ont participé au volet de cette aventure. Stéphane Rouette déclare de voir qu'on crée des souvenirs permanents, c'est vraiment une belle paye . Les participants doivent accomplir des tâches et résoudre des énigmes, à travers les deux étages du parcours immersifs.

Oubliez ça, vous ne serez pas reçus par des humains durant notre parcours cette année.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Rouette est le directeur des loisirs de la municipalité de Batiscan. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Martin Garand se sent comme un jeune garçon qui vient de donner vie à son dragon. En fait, il n'y a pas d'âge pour participer à la fête. C'est sûr qu'il y a un petit garçon ici, mais il a beaucoup évolué avec le temps, avec du pneumatique, puis avec des systèmes, parce que je suis électromécanicien , conclut-il.

Près de 400 visiteurs additionnels et provenant de partout en région sont attendus ce soir.