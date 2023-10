L’idée de réclamer un référendum pour le projet de tramway a ressurgi dans les rangs caquistes, provoquant rapidement l’ire des oppositions à l'Assemblée nationale et une incompréhension auprès des élus municipaux de la Ville de Québec.

Québec solidaire, qui a récemment fait adopter à l'unanimité une motion en faveur du tramway, a accusé la Coalition avenir Québec (CAQ) de torpiller le projet.

Le tramway est déjà en construction, les pépines sont dans les rues, ça fait des années qu’on travaille de manière sérieuse sur le tramway : nous en sommes maintenant à le réaliser , fait remarquer le député de Taschereau, Etienne Grandmont, dans une déclaration écrite.

François Legault ne fait pas de référendum pour les projets d'autoroutes, il doit arrêter d'essayer de gagner du temps et revirer sa chemise de bord parce qu'il a perdu dans Jean-Talon.

Le Parti Québécois (PQ) rappelle que pendant toute la durée de la campagne électorale en vue de l’élection partielle dans Jean-Talon, son parti a cherché à obtenir de la transparence dans le dossier du tramway .

Les électeurs de la circonscription de Jean-Talon ont choisi de punir la Coalition avenir Québec de François Legault, lundi, préférant élire le candidat du Parti québécois Pascal Paradis dans une victoire sans appel. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Il a refusé de nous donner l’heure juste et s’emploie aujourd’hui à soulever le doute , critique le candidat élu dans Jean-Talon, Pascal Paradis. Le gouvernement se disait fermement en faveur du tramway avant la campagne, a caché son jeu pendant la campagne et maintenant qu’elle est terminée, il remet le projet en cause.

Pascal Paradis, qui sera assermenté mardi, demande au gouvernement de faire une mise à jour sur le dossier et sur sa propre position . Il réclame aussi à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault de réitérer son appui au projet de tramway ainsi que sa confiance envers la Ville de Québec.

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, reproche à la CAQ d’être un gouvernement brouillon qui fait perdre du temps à la Ville de Québec.

François Legault doit clarifier ses intentions et dire clairement s’il appuie le projet ou non. La CAQ est incapable de livrer pour notre Capitale-Nationale. Le tramway doit aller de l’avant. La Ville a fait plusieurs consultations citoyennes. Il est temps de livrer , ajoute-t-il.

Le gouvernement nuit au projet , dit Villeneuve

Le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, Claude Villeneuve, ne s’explique pas que l’idée qu'un référendum refasse surface.

Claude Villeneuve considère qu'il est trop tard pour penser à la tenue d'un référendum. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

C’est pas nouveau, convient-il. On l’a déjà entendu, mais c’est difficile pour le gouvernement de justifier de faire un référendum maintenant plutôt qu’il y a un an et demi , en faisant référence à Bruno Marchand qui réclamait une volonté claire de la part du gouvernement québécois pour la réalisation du tramway, en mars 2022.

Il y a beaucoup des délais dont est victime le projet de tramway qui sont la faute du gouvernement, de facto le gouvernement nuit au projet avec ses tergiversations.

La conseillère municipale Jackie Smith croit qu’un point de non-retour a été atteint dans ce projet, avec les travaux préparatoires amorcés et l’argent dépensé pour la réalisation du tramway.

On ne voit pas nécessairement le projet de tramway, mais les travaux sont bien en cours , explique Jackie Smith en faisant référence aux travaux dans son district. Est-ce qu’on veut gaspiller tant d’argent pour rien? Pour un projet qui est déjà en cours , s'interroge-t-elle.

Avec des informations de Philippe L'Heureux