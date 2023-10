80 nouvelles places en garderie à Trois-Rivières à l’automne 2024

À l’automne 2024, 80 nouvelles places en garderie, dont 30 pour les poupons, devraient être disponibles pour les parents de Trois-Rivières.

Le Centre de la petite enfance (CPE) Le Cheval sautoir entame la construction d’une nouvelle installation pour les accueillir sur la rue Tonnancour. La pelletée de terre officielle a eu lieu lundi matin.

Ouvrir en mode plein écran Des élus municipaux, dont le maire Jean Lamarche, et le député de Trois-Rivières Jean Boulet ont participé à la première pelletée de terre en compagnie de membres du personnel du CPE Le Cheval sautoir et d'enfants. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

C’est sur deux étages, et on va avoir un petit morceau de stationnement, quelque chose comme six, sept places. [Il y aura] probablement une cour partagée avec l’autre [bâtiment]. Puis, il va y avoir un passage intérieur. On est content, on va pouvoir se visiter vraiment souvent , se réjouit la directrice Nathalie Hébert.

Les places seront attribuées en fonction des inscriptions sur le portail La Place 0-5.

Le CPE avait reçu en août 2020 le feu vert de Québec pour créer ces places en garderie. Le nouvel édifice devait ouvrir ses portes en septembre dernier, mais des retards ont entraîné un report à l’an prochain. Le ministère de la Famille a investi plus de 4 millions $ dans ce projet.

Le CPE compte en ce moment 17 employés. Grâce à ce projet et à un autre dans les installations des Ursulines, ce nombre devrait augmenter à 50 au cours des prochaines années.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger